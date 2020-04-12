2020-04-12T11:07:09+03:00
Звезды

Булановой уже лучше: «Татьяна с утра на связи, она лечится в лучшем кардиологическом центре»

Директор певицы рассказал kp.ru о состоянии здоровья артистки
Инна ФЕДОТОВА
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После того, как Татьяна Буланова была госпитализирована в родном Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, каких-то только слухов не появилось.После того, как Татьяна Буланова была госпитализирована в родном Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, каких-то только слухов не появилось.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После того, как Татьяна Буланова была госпитализирована в родном Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, каких-то только слухов не появилось. Информация о тяжелом состоянии артистки и угрозе жизни сильно преувеличена.

«Мы с Татьяной сегодня на связи с 6.30 утра, общаемся – переписываемся. С ней все хорошо. Никаких поводов для беспокойства нет. Она под наблюдением врачей одной из лучших профильных клиник – в медицинском центре имени Алмазова», - рассказал kp.ru директор певицы Константин Сергеев.

Татьяну Буланову госпитализировали в национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, который специализируется на оказании кардиологической и кардиохирургической помощи с подозрением на инсульт. Вся необходимая помощь была оказана вовремя, поэтому Буланова чувствует себя хорошо, никаких серьезных последствий нет, но она должна оставаться под наблюдением докторов.

Стоит отметить, что Татьяна Буланова всегда следила за здоровьем: правильное питание, никакого лишнего веса и вредных привычек. Недавно певица, которая выглядит лет на 10 моложе своих лет (Булановой 51 год) рассказала о возрасте:

«Никогда не скрывала, сколько мне лет: считаю, человек выглядит так, как себя чувствует. Я - молодой женщиной лет тридцати. Иногда даже волнуюсь, как начинающая артистка. Не забронзовела и не стала пафосной. Езжу в троллейбусе, хожу в джинсах и бейсболке, высматриваю в магазинах скидки. И живу абсолютно такой же жизнью, как двадцать лет назад. Разве что стала более раскованной и уверенной в себе».

Татьяна Буланова всегда следила за здоровьем: правильное питание, никакого лишнего веса и вредных привычек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Татьяна Буланова всегда следила за здоровьем: правильное питание, никакого лишнего веса и вредных привычек.Фото: Олег ЗОЛОТО

Проблемы с давлением весной беспокоят многих, но при подозрении на инсульт самое важное – оперативная госпитализация. Татьяна Буланова обратилась к врачам вовремя, поэтому за ее здоровье близкие продолжают волноваться, но уже знают, что все будет хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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