Число выздоровевших от коронавируса в России на 13 апреля 2020 года составило 1291 человека

13 Апр 2020 2020-04-12T22:30:05+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 13 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 13 апреля 2020 года составило 1291 человека. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф в 82 регионах нашей страны зафиксировано 15770 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2186 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Наибольшее число инфицированных отмечается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В столице для контроля за передвижением горожан в период самоизоляции ввели специальные цифровые пропуска.

Напомним, как писал сайт kp.ru, академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев ответил на вопросы «КП» о коронавирусе. В частности, он сказал, что COVID-19 останется с человечеством навсегда, как другие вирусные инфекции – например, такие как грипп или простуда, но у людей выработается к нему иммунитет.

ИСТОЧНИК KP.RU