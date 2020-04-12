ЦБ из-за коронавируса разрешил банкам открывать счета для новых клиентов дистанционно

12 Апр 2020 2020-04-12T23:22:27+03:00

Такая мера будет действовать до 1 июля

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Чтобы людям в период самоизоляции не нужно было ходить в банки с риском заразиться коронавирусом COVID-19, а самим банкам – выводить в офисы много сотрудников, Центробанк России позволил кредитным организациям открывать счета для своих новых клиентов дистанционно.

Такая мера касается счетов, необходимых для проведения социально значимых платежей – например, перечисления алиментов, пенсий, стипендий и т.д., действовать удаленный режим в российских банках будет до 1 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦБР.

В сообщении регулятора отмечается, что сейчас «некоторые операции, в частности, открытие счета в настоящее время требуют личного присутствия» человека, но «в условиях развития пандемии очень важно, чтобы финансовые сделки проводились преимущественно дистанционно».

«Это позволит клиентам не посещать офисы, а кредитным организациям не выводить на работу большое количество сотрудников», - говорится в сообщении.

ЦБ России временно смягчил требования для банков по идентификации клиентов для проведения сделок по ипотеке, подтвердить свою личность тоже можно удаленно, передает ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU