2020-04-12T23:22:27+03:00
Экономика

ЦБ из-за коронавируса разрешил банкам открывать счета для новых клиентов дистанционно

Такая мера будет действовать до 1 июля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
ЦБ разрешил банкам открывать некоторые счета для новых клиентов дистанционноЦБ разрешил банкам открывать некоторые счета для новых клиентов дистанционноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Чтобы людям в период самоизоляции не нужно было ходить в банки с риском заразиться коронавирусом COVID-19, а самим банкам – выводить в офисы много сотрудников, Центробанк России позволил кредитным организациям открывать счета для своих новых клиентов дистанционно.

Такая мера касается счетов, необходимых для проведения социально значимых платежей – например, перечисления алиментов, пенсий, стипендий и т.д., действовать удаленный режим в российских банках будет до 1 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦБР.

В сообщении регулятора отмечается, что сейчас «некоторые операции, в частности, открытие счета в настоящее время требуют личного присутствия» человека, но «в условиях развития пандемии очень важно, чтобы финансовые сделки проводились преимущественно дистанционно».

«Это позволит клиентам не посещать офисы, а кредитным организациям не выводить на работу большое количество сотрудников», - говорится в сообщении.

ЦБ России временно смягчил требования для банков по идентификации клиентов для проведения сделок по ипотеке, подтвердить свою личность тоже можно удаленно, передает ТАСС.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новак рассказал, когда ждать восстановления спроса на нефть
Чем можно обрабатывать руки от коронавируса: стало известно, что лучше – мыло или антисептик
ЦБ из-за коронавируса разрешил банкам открывать счета для новых клиентов дистанционно
Трамп о сделке ОПЕК: "Это сохранит тысячи рабочих мест в энергетических компаниях США"
Страны G20 сократят добычу еще на 4,5 миллионов баррелей в сутки
Глава МВД Турции подал в отставку после провала с введением комендантского часа
В Минэнерго России обсудят с нефтяниками снижение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК
После заключения новой сделки ОПЕК Владимир Путин созвонился с президентом США и Королем Саудовской Аравии
Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» для цифровых пропусков не будут применять в Москве
В Москве скончались еще 10 пациентов с коронавиурсом: самому молодому 39 лет
Борис Джонсон поблагодарил медсестер, которые сидели у его кровати 48 часов
Страны ОПЕК одобрили крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки
В мире от коронавируса умерли более 100 тысяч человек