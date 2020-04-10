2020-04-10T15:21:43+03:00
Экономика

Кабмин усиливает поддержку россиян с ипотекой

Лимит по ипотечным каникулам для Москвы составит 4,5 млн руб
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Кабмин усиливает поддержку россиян, которые взяли ипотеку. Для них повышен размер кредитов, по которым могут быть предоставлены «каникулы». Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства пояснил, что для Москвы новый лимит по ипотечным «каникулам» составит 4,5 млн руб.

Лимит по ипотечным каникулам для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ составит 3 млн рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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