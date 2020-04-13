Коронавирус в Канаде: число заразившихся превысило 24 тысячи

13 Апр 2020 2020-04-13T01:08:17+03:00

Первый случай был зафиксирован 15 января. Случаи заражения коронавирусом в Канаде отмечены в 12 из 13 канадских регионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Число заразившихся коронавирусом в Канаде за минувшие сутки увеличилось на 974 человека, всего же с начала пандемии COVID-19 в стране зафиксировано 24292 случая заражения. Такие данные в ночь на понедельник, 13 апреля, (по московскому времени) приводит телеканал CTV со ссылкой на канадский Минздрав.

За все время пандемии вылечились более 7,1 тысячи заболевших, от вызываемой коронавирусом пневмонии в общей сложности скончались 713 пациента. По информации здравоохранительного ведомства, больше всего инфицированных выявлено в провинции Квебек, там же и наибольшее число летальных исходов (умерли 289 больных), следом по числу заболевших идут провинции Онтарио и Альберта. Из 13 канадских регионов не затронутым вирусом по-прежнему остается только один – арктическая территория Нунавут.

На прошлой неделе Джастин Трюдо заявил, что, по прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что COVID-19 заразилась и его жена Софи, оба супруга находятся на карантине у себя дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU