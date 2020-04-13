2020-04-13T01:08:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Канаде: число заразившихся превысило 24 тысячи

Из-за коронавируса в Канаде умерли 713 человека, выздоровели более 7,1 тысячи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Первый случай был зафиксирован 15 января. Случаи заражения коронавирусом в Канаде отмечены в 12 из 13 канадских регионовПервый случай был зафиксирован 15 января. Случаи заражения коронавирусом в Канаде отмечены в 12 из 13 канадских регионовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Число заразившихся коронавирусом в Канаде за минувшие сутки увеличилось на 974 человека, всего же с начала пандемии COVID-19 в стране зафиксировано 24292 случая заражения. Такие данные в ночь на понедельник, 13 апреля, (по московскому времени) приводит телеканал CTV со ссылкой на канадский Минздрав.

За все время пандемии вылечились более 7,1 тысячи заболевших, от вызываемой коронавирусом пневмонии в общей сложности скончались 713 пациента. По информации здравоохранительного ведомства, больше всего инфицированных выявлено в провинции Квебек, там же и наибольшее число летальных исходов (умерли 289 больных), следом по числу заболевших идут провинции Онтарио и Альберта. Из 13 канадских регионов не затронутым вирусом по-прежнему остается только один – арктическая территория Нунавут.

На прошлой неделе Джастин Трюдо заявил, что, по прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что COVID-19 заразилась и его жена Софи, оба супруга находятся на карантине у себя дома.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в России на 13 апреля 2020 года составило 1291 человека
В Москве начали оформлять спецпропуска для поездок на транспорте
Коронавирус в Канаде: число заразившихся превысило 24 тысячи
Эрдоган не принял отставку главы МВД Турции
«Космос без Гагарина»: Рогозина возмутило поздравление госдепартамента США с Днем космонавтики
Число умерших из-за коронавируса в России на 13 апреля 2020 года составило 130 человек
Число заболевших коронавирусом в России на 13 апреля 2020 достигло 15806
Новак рассказал, когда ждать восстановления спроса на нефть
Чем можно обрабатывать руки от коронавируса: стало известно, что лучше – мыло или антисептик
ЦБ из-за коронавируса разрешил банкам открывать счета для новых клиентов дистанционно
Трамп о сделке ОПЕК: "Это сохранит тысячи рабочих мест в энергетических компаниях США"
Страны G20 сократят добычу еще на 4,5 миллионов баррелей в сутки
Глава МВД Турции подал в отставку после провала с введением комендантского часа
В Минэнерго России обсудят с нефтяниками снижение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК
После заключения новой сделки ОПЕК Владимир Путин созвонился с президентом США и Королем Саудовской Аравии
Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» для цифровых пропусков не будут применять в Москве
В Москве скончались еще 10 пациентов с коронавиурсом: самому молодому 39 лет
Борис Джонсон поблагодарил медсестер, которые сидели у его кровати 48 часов
Страны ОПЕК одобрили крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки
В мире от коронавируса умерли более 100 тысяч человек