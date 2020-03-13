Супруга премьера Канады заразилась коронавирусом

13 Март 2020 2020-03-13T07:15:04+03:00

У самого Джастина Трюдо заболевания нет, но он вместе с женой Софи будет находиться на двухнедельном карантине

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Жена канадского премьера Джастина Трюдо Софи заразилась коронавирусом, и теперь ей предстоит провести ближайшие две недели в строгой изоляции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Канады Кэмерон Ахмад.

Он уточнил, что Софи Грегуар-Трюдо почувствовала недомогание и по рекомендации медиков прошла тест на COVID-19, результаты оказались положительными. По словам пресс-секретаря премьер-министра, женщина переносит заболевание в легкой форме, чувствует себя хорошо и «принимает все меры предосторожности». У самого же Джастина Трюдо коронавируса нет, но он тоже, как и его супруга, будет находиться на двухнедельном домашнем карантине.

На сегодняшний день в Канаде подтверждено 138 случаев заражения, один человек скончался от коронавирусной пневмонии, девять больных полностью вылечились.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что после заболевания супруги Трюдо решил самоизолироваться и работать из дома.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU