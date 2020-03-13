Супруга премьера Канады заразилась коронавирусом
Жена канадского премьера Джастина Трюдо Софи заразилась коронавирусом, и теперь ей предстоит провести ближайшие две недели в строгой изоляции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Канады Кэмерон Ахмад.
Он уточнил, что Софи Грегуар-Трюдо почувствовала недомогание и по рекомендации медиков прошла тест на COVID-19, результаты оказались положительными. По словам пресс-секретаря премьер-министра, женщина переносит заболевание в легкой форме, чувствует себя хорошо и «принимает все меры предосторожности». У самого же Джастина Трюдо коронавируса нет, но он тоже, как и его супруга, будет находиться на двухнедельном домашнем карантине.
На сегодняшний день в Канаде подтверждено 138 случаев заражения, один человек скончался от коронавирусной пневмонии, девять больных полностью вылечились.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что после заболевания супруги Трюдо решил самоизолироваться и работать из дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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