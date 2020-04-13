Из-за коронавируса экономика Великобритании может сократиться на треть

13 Апр 2020 2020-04-13T03:29:06+03:00

Министр финансов прогнозирует падение ВВП Соединенного королевства на 25-30 процентов уже во втором квартале текущего года

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По мнению министра финансов Великобритании Риши Сунака, национальный ВВП этой страны может сократиться из-за коронавируса на 30 процентов. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на газету "Таймс"

Сунак озвучил эти оценки во время встречи с членами правительства , на котором обсуждались возможности снятие карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Глава ведомства отметил, что примерное падение ВВП составит от 25 до 30 процентов во втором квартале текущего года. При этом 10 членов британского правительства настаивали на снятие особого режима на территории страны уже в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU