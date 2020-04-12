2020-04-12T21:17:09+03:00
Экономика

Из-за коронавируса и обвала цен на нефть доходы россиян снизятся на 17,5%, а экономика страны потеряет 18%

Такой прогноз дали в госкорпорации ВЭБ.РФ, а эксперт считает, что восстановимся очень нескоро
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Из-за пандемии коронавируса цены на самое необходимое подскочат.Из-за пандемии коронавируса цены на самое необходимое подскочат.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции из-за коронавируса больно ударит по экономике страны, усугубит ситуацию и обвал цен на нефть. Такой прогноз на II квартал дали специалисты Института исследований и экспертизы ВЭБ РФ. Эксперты считают, что реальные доходы российских жителей могут снизиться на 17,5%, а экономика страны может провалиться на 18%. Самое тяжелое время — конец апреля-начало мая. На этот период прогнозируется пик заболеваемости.

Но не все так печально — экономисты считают, что хуже уже не будет. После достижения экономического дна ситуация начнет выправляться. Так, с середины июня, начнется ослабление режима самоизоляции в столичном регионе и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Но к довирусному периоду показатели не вернутся. По итогам года реальные располагаемые доходы жителей России могут снизиться на 6,5%, после 2014 года такого падения еще не бывало. Что будет в 2021 году, эксперты прогнозируют с осторожностью. Если пакет антикризисных мер сработает, то будет интенсивное восстановление экономики, если нет, то рост будет затяжным.

- С тем, что падение составит около 20% я соглашусь, но надежд на выправление ситуации не вижу, - сказал экономический обозреватель «Радио КП» научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Не учитываются социальные последствия коронавируса и борьбы с ним. Москва лишится многих кадров, те, кто здесь работал и уехал в свои города и страны — все они могут не вернуться. В регионах подобная ситуация. Плюс к этому надо учитывать ситуацию глобальной депрессии, которая наступит в мире — мы не сможем обеспечить себе интенсивный подъем в условиях мирового спада. Для этого нужно строить самодостаточную экономику.

ВЭБ.РФ — российская госкорпорация, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики. Ее председателем является Игорь Шувалов, он назначается президентом России, а глава наблюдательного совета - председатель правительства Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вместе против коронавируса: Как бизнес откликнулся на общую беду
Распространение коронавируса перевернуло жизнь во всем мире. Мы вновь вспомнили о том, что и кто по-настоящему важен - здоровье родных, труд врачей, помощь волонтеров, солидарность, неравнодушие. В стороне в этой общей борьбе против не остался и бизнес
Новости 24
После заключения новой сделки ОПЕК Владимир Путин созвонился с Президентом США и Королем Саудовской Аравии
Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» для цифровых пропусков не будут применять в Москве
В Москве скончались еще 10 пациентов с коронавиурсом
Борис Джонсон поблагодарил медсестер, которые сидели у его кровати 48 часов
Страны ОПЕК одобрили крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки
В мире от коронавируса умерли более 100 тысяч человек
ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 1,7 миллионам
"Гонорар зависит от успеха": Адвокаты смогут претендовать на часть выигранной клиентом в суде суммы
На всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения
Эксперты ВЭБ расказали, как коронавирус повлияет на доходы россиян
В Минкомсвязи назвали даты вывозных рейсов для эвакуации россиян из Амстердама и Бангкока
В Италии впервые за три недели замедлился прирост новых больных с коронавирусом
В Минэнерго предложили на полгода запретить импорт дешевого бензина
Новак прогнозирует кризис на мировом нефтяном рынке до конца года
РЖД отменяет 32 поезда из-за ситуации с пандемией коронавируса
В МИД России назвали "подлым приемом" поздравление Госдепа США с днем космонавтики без упоминания о Гагарине
Спецрейс для эвакуации россиян из Нью-Йорка запланирован на 14 апреля
В США рассказали о российском комплексе, которого боится НАТО
Путин утвердил новый состав Общественной палаты
Порядок оказания медпомощи беременным в Москве пришлось изменить из-за коронавируса
В ВОЗ объяснили рост новых случаев заражения коронавирусом в Москве
В Кремле предсказали ценовой хаос без сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти
В Кремле призвали не "морозить экономику" в регионах с благоприятной обстановкой по коронавирусу
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков
Состояние здоровья Надежды Бабкиной: артистку вывели из комы, но она остается в реанимации
Президент Чехии Милош Земан - о сносе памятника Коневу: "Это смешной и глупый поступок"