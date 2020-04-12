Из-за коронавируса и обвала цен на нефть доходы россиян снизятся на 17,5%, а экономика страны потеряет 18%

Режим самоизоляции из-за коронавируса больно ударит по экономике страны, усугубит ситуацию и обвал цен на нефть. Такой прогноз на II квартал дали специалисты Института исследований и экспертизы ВЭБ РФ. Эксперты считают, что реальные доходы российских жителей могут снизиться на 17,5%, а экономика страны может провалиться на 18%. Самое тяжелое время — конец апреля-начало мая. На этот период прогнозируется пик заболеваемости.

Но не все так печально — экономисты считают, что хуже уже не будет. После достижения экономического дна ситуация начнет выправляться. Так, с середины июня, начнется ослабление режима самоизоляции в столичном регионе и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Но к довирусному периоду показатели не вернутся. По итогам года реальные располагаемые доходы жителей России могут снизиться на 6,5%, после 2014 года такого падения еще не бывало. Что будет в 2021 году, эксперты прогнозируют с осторожностью. Если пакет антикризисных мер сработает, то будет интенсивное восстановление экономики, если нет, то рост будет затяжным.

- С тем, что падение составит около 20% я соглашусь, но надежд на выправление ситуации не вижу, - сказал экономический обозреватель «Радио КП» научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Не учитываются социальные последствия коронавируса и борьбы с ним. Москва лишится многих кадров, те, кто здесь работал и уехал в свои города и страны — все они могут не вернуться. В регионах подобная ситуация. Плюс к этому надо учитывать ситуацию глобальной депрессии, которая наступит в мире — мы не сможем обеспечить себе интенсивный подъем в условиях мирового спада. Для этого нужно строить самодостаточную экономику.

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