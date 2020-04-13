Всемирный банк: в 2020 году ВВП Латинской Америки сократиться на 4,6%

13 Апр 2020 2020-04-13T03:44:21+03:00

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В результате экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, ВВП региона Латинской Америки и Карибского бассейна сократится на 4,6 процента в 2020 году. Об этом пишет сайт "Infobae" со ссылкой на доклад Всемирного банка.

В результате пандемии все экономики региона испытают в текущем году спад: Аргентина - на 5,2 процента, Бразилия - 5 процентов, Колумбия - 2 процента, Мексика - 6 процентов, Перу - 4,7 процента, Чили - 3 процента.

В то же время в банке надеются, что в 2021 году негативную тенденцию удастся переломить и рост ВВП по региону составит 2,6 процента. Наиболее позитивные прогнозы даны в отношении перуанской экономики, которая должна вырасти на 6,6 процента, а также Чили - 4,8 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU