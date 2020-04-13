97-летняя бразильянка успешно излечилась от коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T04:00:02+03:00

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В Бразилии 97-летняя женщина успешно прошла курс терапии против коронавируса и излечилась от болезни. Об этом сообщает "FOX News".

Джина Дал Коллето была госпитализирована в медучреждение Сан-Паулу 1 апреля с симптомами коронавируса, которые потом подтвердились после проведенных тестов. Хотя многие подозревали, что для женщины такого почтенного возраста COVID-19 может оказаться "смертным приговором", сама бразильянка спокойно перенесла терапию и была выписана 12 апреля из больницы, став в стране самым старым пациентом, излечившимся от болезни.

Врачи отмечают, что в госпитале Дал Коллето была помещена в палату интенсивной терапии и подключена к искусственной вентиляции легких.

В настоящий момент в Бразилии зафиксировано более 20 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более тысячи человек скончались от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU