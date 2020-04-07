Ученые объяснили, почему коронавирус так опасен для пожилых людей

Ученые давно пытаются найти ответ на вопрос: почему пожилые люди так восприимчивы к атакам коронавируса? Последние исследования внесли ясность в эту запутанную тему. Одно из них провела группа ученых под руководством Нила Фергюсона из Имперского колледжа Лондона. На днях оно было опубликовано в научном журнале Lancet Infectious Disease.

Медики проанализировали 70117 лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Китае и 689 случая среди иностранцев, которые были эвакуированы из Уханя - эпицентра нового заболевания. Новые расчеты помогли точно определить, как с возрастом у людей увеличивается вероятность появления тяжелых симптомов, а также вероятность летального исхода (см. таблицы внизу). Угроза для жизни увеличивается более чем вдвое для людей, которые перешагнули 70-летний рубеж. А вероятность тяжелого течения болезни драматическим образом возрастает у 50-летних пациентов.

По мнению врачей отчасти именно поэтому настолько катастрофична ситуация в Италии. Дело в том, что Италия самая возрастная страна Европы, средний возраст жителей Аппенин 47 лет, а 23% жителей - то есть почти каждый четвертый - старше 65 лет. Этим может объясняться такая высокая смертность в этой стране, на середину марта летальность среди Covid-положительных пациентов составляла 7,2% (для сравнения в Израиле - 0,35%). Специалисты полагают, что здесь сыграла свою роль специфика возрастной структуры населения Италии. Здесь 38% случаев коронавируса приходится на возрастную категорию 70+. А в Китае всего лишь 12 процентов. Вероятно, поэтому в Италии эпидемия повлекла такие тяжелые последствия.

Версию, объясняющую почему с возрастом ослабевает способность людей сопротивляться , предложил Янко Николич-Цугич из Медицинского колледжа Аризонского университета в статье “Сумерки иммунитета: новые концепции старения иммунной системы”. Она была опубликована в журнале Nature Immunology.

Смертность от коронавируса в возрастной группе старше 80 лет достигает 13-14 процентов.Фото: REUTERS

Наша иммунная система имеет две линии обороны на случай вторжения в организм вирусов и патогенов. Первыми вступают в дело лейкоциты, которые атакуют агрессора в первые минуты и часы. Если враг не сдается через несколько дней иммунная система бросает в бой специализированные Т-клетки, которые способны распознавать клетки-вредители и выработать химические вещества для борьбы с ними. Т-клетки играют важную роль в формировании приобретенного иммунного ответа. Организм надолго запоминает приемы борьбы с инфекцией, которые в молодости выработали Т-клетки. Поэтому иммунитет против оспы, кори, дифтерии других заболеваний после вакцинации сохраняется десятилетиями. Но с возрастом производство Т-клеток в организме падает. К моменту полового созревания тимус вырабатывает их в 10 раз меньше, чем в детстве. А к 40-50 годам их производство падает еще в 10 раз.

Поскольку коронавирус новая инфекция то ключевую роль в борьбе с невиданным ранее врагом играют те самые Т-клетки, которые обучают иммунную систему методам борьбы с новой угрозой. Молодые люди, у которых выработка “умных” Т-клеток сохраняется на высоком уровне, ведут эту борьбу успешно. А люди в возрасте попадают в опасную ситуацию - у них слишком мало клеток, которые способны распознать нового противника и произвести неизвестные раньше антитела, чтобы уничтожить его.

Смертность по возрастным группам

Возраст - Летальность

80 лет и старше - 13,4%

70-79 - 8,6%

60-69 - 4%

50-59 - 1,25%

40-49 - 0,3%

30-39 - 0,15%

20-29 - 0,06%

10-19 - 0,01%

0-9 - 0%

Необходимость госпитализации в разных возрастах

Возраст - Попало в стационар

80 лет и старше - 18,4%

70-79 - 16,6%

60-69 - 12%

50-59 - 8,2%

40-49 - 4,3%

30-39 - 3,4%

20-29 - 1.1%

10-19 - 0,04%

0-9 - 0%