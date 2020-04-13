Появилось видео с места пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве
Появились первые кадры с места крупного пожара на Ленинском проспекте в Москве, где горят квартиры на восьмом этаже жилого дома. Видеозапись прислали сайту kp.ru очевидцы событий.
Напомним, мы ранее писали, что в ночь на понедельник, 13 апреля, вспыхнул огонь в одной из квартир многоэтажки, расположенной по адресу: Ленинский проспект, 62/1. В здании также находится несколько организаций, среди которых – детский сад и администрация Гагаринского района столицы.
По разным данным, из горящего здания вывели от 100 до 120 человек, для них приготовили пункт временного размещения в гостинице «Корстон». Информации о пострадавших пока не поступало.
На странице столичного главка МЧС в Twitter говорится, что площадь возгорания составляет 2000 квадратных метров. Ранее сообщалось, что спасатели собираются задействовать авиацию.
Пожар в доме на Ленинском проспекте в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU