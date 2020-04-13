Появилось видео с места пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве

13 Апр 2020 2020-04-13T05:51:25+03:00

Ранее сообщалось, что огнем охвачена площадь в 2 тысячи кв. м [видео]

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Появились первые кадры с места крупного пожара на Ленинском проспекте в Москве, где горят квартиры на восьмом этаже жилого дома. Видеозапись прислали сайту kp.ru очевидцы событий.

Напомним, мы ранее писали, что в ночь на понедельник, 13 апреля, вспыхнул огонь в одной из квартир многоэтажки, расположенной по адресу: Ленинский проспект, 62/1. В здании также находится несколько организаций, среди которых – детский сад и администрация Гагаринского района столицы.

По разным данным, из горящего здания вывели от 100 до 120 человек, для них приготовили пункт временного размещения в гостинице «Корстон». Информации о пострадавших пока не поступало.

На странице столичного главка МЧС в Twitter говорится, что площадь возгорания составляет 2000 квадратных метров. Ранее сообщалось, что спасатели собираются задействовать авиацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/772679" frameborder="0"></iframe> Пожар в доме на Ленинском проспекте в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU