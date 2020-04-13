2020-04-13T06:40:44+03:00
Происшествия

Крупный пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве потушен

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 2 тысячи кв. м, спасены пять человек [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Крупный пожар в жилом доме на Ленинском проспектеКрупный пожар в жилом доме на Ленинском проспектеФото: Предоставлено очевидцем
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К этому часу пожарным удалось полностью справиться с огнем, вспыхнувшим в жилом доме на юго-западе Москвы. Крупный пожар на Ленинском проспекте потушен, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, уточнив, что «ликвидация пожара объявлена в 06:10».

«По уточненным данным, пожарными из горящего дома спасены пять человек, их передали медикам для осмотра», - добавили в ведомстве.

По словам представителя МЧС, из дома были эвакуированы 120 человек, для них уже подготовили пункт временного размещения в гостинице «Корстон».

Напомним, как писал сайт kp.ru, этой ночью в Москве тушили огонь в многоэтажке, расположенной по адресу: Ленинский проспект, 62/1. Ранее сообщалось, что пожар начался с квартиры на восьмом этаже, а общая площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Очевидцы прислали «КП» видео с места событий.

На Ленинском проспекте в Москве крупный пожар в жилом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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