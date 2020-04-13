Глава Минэнерго США ожидает скорого восстановлении нефтяной отрасли

13 Апр 2020 2020-04-13T07:31:36+03:00

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Министр энергетики США Дэн Бруйетт считает, что администрация президента страны Дональда Трампа вступила в «историческую эру роста производства энергии». Он уверен, что теперь американская нефтяная промышленность не только восстановиться, но станет еще сильнее

По его словам, благодаря лидерству главы Белого дома Россия и Саудовская Аравия заключили «историческую сделку» и «положили конец ценовой войне» на мировом рынке нефти.

«Я воздаю должное президенту за его решительное лидерство и всем сторонам за то, что они пришли к консенсусу, который принесет пользу странам во всем мире, испытывающим на себе последствия этой серьезной нестабильности на рынках», - заявил глава Минэнерго США.

Напомним, сделка заключили после четыре дня переговоров. Теперь почти все страны производители нефти в мире начнут сокращать свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU