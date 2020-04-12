2020-04-12T17:30:42+03:00
Экономика

Мексика раздора: Американский сосед ставит под угрозу нефтяную сделку

Это может посеять хаос на сырьевом рынке
Евгений БЕЛЯКОВ
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Мексика отказывается сокращать добычу нефтиМексика отказывается сокращать добычу нефтиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Переговоры стран-производителей нефти идут четвертые сутки. Предварительно соглашение об уменьшении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки уже принято. Страны договорились об этом еще в пятницу. Камнем преткновения оставалась лишь Мексика. Эта страна наотрез отказывалась сокращать свою добычу пропорционально доле в мировом производстве. Южный сосед США готов уменьшить добычу только на 100 тысяч, хотя члены ОПЕК+ требуют большего - 400 тысяч.

Примечательно, что уговорить президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора не смог даже президент США Дональд Трамп. Тот предложил виртуально взять на себя недостающие тысячи баррелей в сутки. Добыча в Америке и так падает, вот это сокращение и можно было бы приписать Мексике. Тем более что основная добыча нефти происходит в приграничных штатах.

Уговорить президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора не смог даже президент США Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уговорить президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора не смог даже президент США Дональд Трамп.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тем не менее Саудовская Аравия на такой взаимозачет не согласилась и до сих пор требует от Мексики соблюдения общих правил. Очередной раунд переговоров в формате видео-конференции запланирован на вечер воскресенья. Это последняя возможность для стран - участников картеля ОПЕК+ найти взаимовыгодное решение. Если соглашение не будет подписано к утру понедельника, торги на мировых биржах откроются в большом минусе.

Напомним, экстренное совещание представителей стран - экспортеров нефти было вызвано тем, что ситуация на сырьевом рынке ухудшается с каждым днем. Объемы производства превышают спрос на 15 - 20% (то есть 15 - 20 млн баррелей в сутки) из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса по всему миру. Нефтехранилища заполнены на 80% и, если ничего не менять, переполнятся уже к концу мая, сообщил в четверг председатель ОПЕК Мухаммед Баркиндо. Если сделка не состоится, то цена на нефть может опуститься до $10 за баррель, сделал мрачный прогноз Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций. Сейчас баррель «черного золота» торгуется на уровне $32. Российский бюджет сводится без дефицита при $42 за баррель.

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Страны-экспортеры нефти договорились. С начала мая вступят новые правила, по которым добыча в мире сократится на 10 млн баррелей. Больше половины от этого объема возьмут на себя Россия и Саудовская Аравия. При этом обещали поддержать сделку не только словом, но и делом, почти все производители, в том числе США, Норвегия и Бразилия. Как это отразится на стоимости нефти? И что будет с рублем? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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