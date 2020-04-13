На сайте московской мэрии заработал сервис оформления пропусков

13 Апр 2020 2020-04-13T08:46:12+03:00

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На официальном портале правительства Москвы mos.ru теперь можно самостоятельно оформить цифровой пропуск для передвижения по городу и области на личном и общественном транспорте.

Оформить онлайн цифровой пропуск можно в разделе «Услуги».

Напомним, ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о введении специальных цифровых пропусков для контроля за передвижением граждан в период самоизоляции граждан. Наличие таких пропусков станет обязательным со среды, 15 апреля, при поездках по Москве и Московской области как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях, мотоциклах или скутерах.

«С 15 апреля 2020 года гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск», - на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Ранее сайт kp.ru подробно рассказал, что представляют собой такие спецпропуска и как их получить.

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ИСТОЧНИК KP.RU