Школьники рассказали, как относятся к предстоящим экзаменам в условиях коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T08:54:20+03:00

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Школьники рассказали, как носятся к предстоящим ЕГЭ и ОГЭ в условиях коронавируса. Больше трети (40%) согласны с тем, что экзамены нужно перенести на более безопасное время. А четвертая часть респондентов (26%) вовсе думает об отмене контрольных мероприятий. 34% опрошенных проявляют настойчивость и убеждены, что ЕГЭ и ОГЭ должны пройти в традиционные сроки.

Последние месяцы учебы традиционно используются для подготовки к экзаменам и переход на дистанционную систему серьезно ослабило уровень знаний. Об этом заявили 58% школьников. По 7 бальной школе выпускники 9 и 11 классов оценивают свою подготовку в 4,6 из 7 баллов. Об этом говорят результаты совместного опроса компании Maximum Education и Mail.ru Group «Открытая онлайн-школа».

В родительском сообществе с волнением следят за ситуацией и признаются, что не хотели бы смещения дат, так как это может нарушить все планы.

— Мы опасаемся, что в случае продления карантинных мер сроки сдачи ЕГЭ сдвинутся еще раз. Мы заинтересованы, чтобы дети хорошо сдали экзамены и успели поступить в вузы, — заявила в беседе с «Известиями» председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Ранее Минпросвещения предложило отсрочить начало проведение ЕГЭ на две недели, с 25 мая на 8 июня. В первый день экзаменов - 11 июня - выпускники будут сдавать литературу, географию и информатику. Математику перенесут на 15-е, историю и физику — на 18-е. Обществознание и химию передвинут на 22 июня, иностранные языки (исключая устную часть) и биологию — на 25-е, а 26-е и 29-е отдать под устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни с 1 по 11 июля, а 22 сентября.

На заседании рабочей группы министр науки и высшего образования Валерий Фальков попросил руководителей вузов продумать возможность проведения вступительных испытаний в вузы онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU