2020-03-16T21:00:00+03:00
Общество

Вице-премьер предложила перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за коронавируса

Отложат досрочный этап единого госэкзамена
Ксения КОНЮХОВА
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Досрочный этап ЕГЭ будет перенесен без ущерба для выпускниковДосрочный этап ЕГЭ будет перенесен без ущерба для выпускниковФото: Андрей КАРА
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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о переносе сроков сдачи Единого госэкзамена. Пока инициатива коснется лишь досрочного этапа аттестации – он рассчитан на спортсменов и участников олимпиад, которые не смогут сдать экзамены вместе со всеми из-за соревнований.

- Досрочный этап ЕГЭ будет перенесен без ущерба для выпускников, - пообещала Татьяна Голикова. – Новые даты будут установлены в ближайшее время.

Напомним, досрочный этап ЕГЭ должен был начаться уже на этой неделе. В пятницу, 20 марта, выпускникам предстояло сдать географию и литературу. 23 марта был назначен ЕГЭ по русскому языку, а в пятницу, 27 марта, выпускники должны были сдавать профильную и базовую математику. Вместе с резервными днями для пересдачи экзаменов (для тех, кто не смог прийти в назначенное время из-за болезни или других уважительных причин, или же у кого совпали даты экзаменов по выбору), досрочный этап ЕГЭ должен был завершиться в середине апреля.

Даты проведения основного этапа ЕГЭ в 2020 году пока остались прежними. Первые экзамены пройдут 25 мая, по географии, литературе и информатике. ЕГЭ по базовым предметам, русскому языку и математике, назначены на 28 мая и 1 июня. Резервные дни для основного этапа экзаменов назначены на вторую половину июня.

Также вице-премьер сообщила, что для организации дистанционной учебы в школах и средних специальных учебных заведениях будет создана рабочая группа Минпросвещения и Рособрнадзора, которая будет контактировать с директорами учебных заведений. Из-за распространения коронавируса Министерство просвещения порекомендовало школам, по возможности, перевести детей на дистанционное обучение. А в ряде регионов детей отправили на досрочные каникулы, чтобы за это время организовать дистанционную учебу.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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Вместе с заместителем министра просвещения Виктором Басюком в эфире «Радио «КП» мы разбирались, как должен быть организован такой процесс (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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