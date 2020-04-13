На лечении в Коммунарке состоят 533 пациента

13 Апр 2020 2020-04-13T09:28:38+03:00

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, сколько человек на данный момент проходят лечение в медучреждении.

По его словам, всего там находится 533 пациента. Из них 533 человека с диагнозом «внебольничная пневмония». От коронавируса COVID-19 в больнице лечатся 319 человек. В отделение реанимации и интенсивной терапии состоят 47 пациентов, из которых 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в медучреждение поступили 37 человек и были выписаны семь пациентов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по данным на 13 апреля, в России было выявлено 15 770 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны, за минувшие сутки было диагноз подтвердился у 2 186 человек. Всего в стране провели более 1,3 миллиона тестов на коронавирус COVID-19, под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие инфекции находится 141 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU