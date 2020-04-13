13 Апр 2020 2020-04-13T09:03:02+03:00

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В России провели более 1,3 млн тестов на коронавирус COVID-19, под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие инфекции находится 141 тысяч человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Как сообщал сайт kp.ru, Число выздоровевших от коронавируса в России по состоянию на 13 апреля 2 020 года составило 1 291 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, в России было зарегистрировано 15 770 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82, за минувшие суки было выявлено 2 186 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Наибольшее число инфицированных отмечается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В столице, по последним данным, зафиксировано 10 158 случаев заболевания, а за минувший день диагноз подтвердился у 1 306 человек

ИСТОЧНИК KP.RU