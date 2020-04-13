В Китае начнутся клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T09:41:34+03:00

Это будет второй вакцина в стране и третья в мире, которая вступила в стадию клинических испытаний

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В Китае санкционировали клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового вида.

«Заявка входящей в государственную корпорацию Sinopharm компании Wuhan Institute of Biological Products на первичные и вторичные клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового типа (Vero клетка) получила одобрение в регистре Центра клинических испытаний Китая», - сообщает издание "Пэнпай"

Как отмечают в издании, новая вакцина станет второй в стране и третьей в мире, которая вступила в стадию клинических испытаний.

Напомним ранее гендиректор центра вирусологии Ринат Максютов рассказал о работе по разработке вакцины от коронавируса COVID-19 в ГНЦ ВБ «Вектор». Он сообщил, что на данный момент ведется разработка 26 вариантов препарата. Лучшие варианты будут переданы на доклинические исследования, которые должны состоятся до 22 июня, а уже 29 июня препараты планируют начать тестировать на 60 добровольцах.

ИСТОЧНИК KP.RU