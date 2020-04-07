"Вектор" намерен провести доклинические испытания вакцины от коронавируса до 22 июня

7 Апр 2020 2020-04-07T18:18:42+03:00

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ГНЦ ВБ «Вектор» намерен провести доклинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19 до 22 июня, а уже 29 июня препараты планируют начать тестировать на 180 добровольцах. Об этом сообщил гендиректор центра вирусологии Ринат Максютов.

Он отметил, что количество желающих испытать на себе вакцину от новой коронавирусной инфекции значительно превышает потребности в них.

Максютов, также сообщил, что тест-система, определяющая иммунитет к коронавирусу, будет зарегистрирована 10 апреля.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее гендиректор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов рассказал об испытаниях российских вакцин против коронавируса на животных. По его словам, на данный момент ведется разработка 26 вариантов препарата. После их испытаний в лабораторных условиях лучшие варианты будут переданы на доклинические исследования.

Напомним о том, что доклинические исследованиях препарата против COVID-19 запланированы на 22 июня ранее заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Однако тогда она сообщила о 60 добровольцах, готовых принять участие в испытаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU