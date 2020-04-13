2020-04-13T09:26:47+03:00
Экономика

Цены на отдых в 2021 году сохранят уровень текущего года

Многие туроператоры уже объявляют о ранних акциях
Елена АКИМОВА
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Цены на отдых в 2021 году могут сохранить уровень 2020 годаЦены на отдых в 2021 году могут сохранить уровень 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Цены на туры в 2021 году, которые идут в категории ранее бронирование, скорее всего, будут по уровню соответствовать. Туроператоры один за другим объявляют акции, стимулирующие продажи и перебронирования уже отмененных туров.

- Туристы не хотят делать перебронь туров на летний сезон-2020, а также не хотят ничего доплачивать, поэтому мы и приняли такое решение, — объясняют в туркомпаниях.

Услуга по перебронированию и покупке нового тура на 2021 года уже доступна у PEGAS Touristik, TUI Россия, ANEX Tour, «Интуриста», Сoral Travel, Sunmar.

Перенести отдых можно по любому направлению. Эксперты полагают, что количество данных предложений будет только увеличиваться со временем, но не факт, что туристы клюнут на такие предложения.

- Решение туроператоров запустить столь ранее бронирование понятно. Но не стоит забывать, что абсолютное большинство российских туристов не бронируют туры с большой глубиной, а потому предложение отложить свой отдых на год пока вызывает у туристов, как минимум, раздражение, — говорит «Известиям» Альзира Гуреева, коммерческий директор компании «Тропик Лэнд».

А вот в сети турагентств «Розовый Слон» уверены, что подобное предложение будет пользоваться спросом.

- Туристы не получат сейчас деньги за аннулированные туры. Поэтому будут откладывать свои поездки. Сейчас мы можем говорить о том, что большая часть туристов соглашаются на переносы, — говорит Алексан Мкртчян, директор турагентств.

Ранее представители российской Ассоциации туроператоров направили в кабмин письмо с инициативой о новых мерах поддержки туристической индустрии. Основное предложение заключается в «заморозке» выплат туристам за аннулированные в связи с отменой рейсов и ограничительными мероприятиями туры до 2020 года с предоставлением депозитного сертификата. Письмо направили на имя председателя правительства Михаила Мишустина и замминистра экономразвития Сергея Галкина, сообщается на официальном сайте АТОР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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