2020-04-14T00:50:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Израильтянам запретили выезжать из своих городов в последние дни праздника Песах

Об этом объявил премьер Нетаньяху во время телеобращения к согражданам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вечером в понедельник выступил с телеобращением к согражданам, в котором объявил, что жителям еврейского государства с 14 до 16 апреля – последние дни праздника Песах – запрещается выезжать из своих городов.

«С 17:00 (время совпадает с московским) завтра до 05:00 четверга израильтянам нельзя будет покидать пределы населенных пунктов, в которых они проживают, жителям Иерусалима нельзя будет выходить за границы определенных районов», - приводит слова Нетаньяху ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, израильское правительство перед иудейской Пасхой (Песахом) решило ввести дополнительные ограничения для населения — в частности, комендантский час. При этом условия самоизоляции, в которых граждане этой страны находятся уже несколько недель, и без того считаются одними из самых строгих в мире.

По данным израильского Минздрава, на сегодняшний день в еврейском государстве зафиксировано 11586 случаев заражения коронавирусом, скончались 116 больных. Выздоровели 1855 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США не осталось ни одного штата, где нет смертей от коронавируса
Израильтянам запретили выезжать из своих городов в последние дни праздника Песах
Жертвами торнадо в южных штатах США стали 26 человек
Число умерших из-за коронавируса в России на 14 апреля 2020 года составило 148 человек
Макрон продлил режим самоизоляции во Франции до 11 мая
Мединский передаст СК списки виновных в сносе памятника Коневу в Праге
На Украине задержали предполагаемого виновника пожара в Чернобыле
Россияне за март оформили кредиты на рекордную сумму
Новак: Путин сыграл ключевую роль в сделке ОПЕК+
Более 1,8 миллиона цифровых пропусков оформили в Москве
В Москве больше 6 тысяч человек с подозрением на коронавирус лечатся дома
Власти Москвы не планируют запрещать поездки в другие регионы России
Черноморский флот сопровождает эсминец США "Портер", вошедший в акваторию Чёрного моря
"Вы классная": Ученики растрогали до слез свою учительницу во время онлайн-урока
Новак: Российские нефтяные компании поддержали условия сделки ОПЕК+
Проверять москвичей на иммунитет к коронавирусу начнут с 14 апреля
ВОЗ: Остановить коронавирус без вакцины невозможно