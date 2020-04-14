Израильтянам запретили выезжать из своих городов в последние дни праздника Песах

14 Апр 2020 2020-04-14T00:50:37+03:00

Об этом объявил премьер Нетаньяху во время телеобращения к согражданам

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вечером в понедельник выступил с телеобращением к согражданам, в котором объявил, что жителям еврейского государства с 14 до 16 апреля – последние дни праздника Песах – запрещается выезжать из своих городов.

«С 17:00 (время совпадает с московским) завтра до 05:00 четверга израильтянам нельзя будет покидать пределы населенных пунктов, в которых они проживают, жителям Иерусалима нельзя будет выходить за границы определенных районов», - приводит слова Нетаньяху ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, израильское правительство перед иудейской Пасхой (Песахом) решило ввести дополнительные ограничения для населения — в частности, комендантский час. При этом условия самоизоляции, в которых граждане этой страны находятся уже несколько недель, и без того считаются одними из самых строгих в мире.

По данным израильского Минздрава, на сегодняшний день в еврейском государстве зафиксировано 11586 случаев заражения коронавирусом, скончались 116 больных. Выздоровели 1855 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU