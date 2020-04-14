Во Франции из-за коронавируса отменили Авиньонский театральный фестиваль

14 Апр 2020 2020-04-14T01:25:40+03:00

Форум в Авиньоне должен был пройти с 3 по 23 июля

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Во Франции из-за пандемии коронавируса COVID-19 отменили знаменитый Авиньонский театральный фестиваль, который должен был пройти с 3 по 23 июля. Об этом объявил директор фестиваля в Авиньоне Оливье Пи.

«Условия нынешнего года не позволяют провести 74-й Авиньонский театральный фестиваль», - говорится в его заявлении.

Оливье Пи отметил, что такое решение принято после того, как организаторы театрального форума послушали обращение президента Франции Эммануэля Макрона к согражданам.

СПРАВКА «КП»

Авиньонский фестиваль – это один из крупнейших в мире смотров достижения театров планеты, форум назван по имени города Авиньон во Франции, где он проходит. Начало ему в 1947 году положил знаменитый театральный режиссер и актер Жан Вилар, который был директором фестиваля до 1971 года. Особенность этого фестиваля в том, что спектакли играются прямо под открытым небом в глубине двора бывшего Папского дворца, при этом занавес и декорации отсутствуют, а сам двор служит зрительным залом.

ИСТОЧНИК KP.RU