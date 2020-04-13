Макрон продлил режим самоизоляции во Франции до 11 мая

13 Апр 2020 2020-04-14T00:09:58+03:00

А массовые мероприятия в стране не будут проводить до середины лета

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил согражданам, что он продлевает введенный с 17 марта из-за коронавируса COVID-19 режим самоизоляции до 11 мая, а массовые мероприятия в стране не будут проводить как минимум до середины июля.

Во время своего телевизионного обращения к нации он сказал, что «надежда постепенно возвращается, но в регионах Гранд-Эст и Иль-де-Франс больницы заполнены», поэтому французы должны и дальше строго соблюдать новые правила жизни.

При этом Макрон подчеркнул, что строгий режим самоизоляции – это главное условие «для замедления распространения вируса», и благодаря ограничительным мерам «в стране наблюдается прогресс» с ситуацией по коронавирусу.

«Нам пришлось иметь дело с чрезвычайной ситуацией, принимать сложные решения и адаптироваться», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава МВД Франции рассказал, что с тех пор, как в стране ввели строгие карантинные меры, а граждане осели по домам и перестали выходить на улицу, стало гораздо больше семейных скандалов с рукоприкладством, потребовавших вмешательства сотрудников полиции или жандармерии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU