Специалисты заметили оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции из-за коронавируса
Малые и средний бизнес немного оживился во время второй недели изоляции, введенной властями из-за распространения коронавирусной инфекции. Хотя доля работающих предприятий немного выросла, она все равно осталась ниже 50%, свидетельствуют данные экспертов компании «Эвотор».
Специалисты проанализировали данные с 620 тысяч устройств на всей территории России, оценивая количество работающих точек в сфере малого и среднего предпринимательства и их торговые оборот в первую неделю изоляции и во вторую (30 марта – 5 апреля, 6 – 12 апреля).
Количество работающих предприятий малого и среднего бизнеса во время второй недели выросло на 4,8 п.п. до 44,4 процента. Выручка торговых точек также немного возросла: в первую неделю она упала до 35,6%, а во вторую поднялась до 44,3 процента.
Ранее сайт kp.ru писал о том, какие меры предпринимает правительство России для поддержки и развития малого и среднего бизнеса в условиях непростой эпидемиологической и экономической ситуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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