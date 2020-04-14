Специалисты заметили оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции из-за коронавируса

14 Апр 2020 2020-04-14T11:09:07+03:00

Количество работающих предприятий малого и среднего бизнеса во время второй недели выросло на 4,8 п.п. до 44,4 процента. Фото: REUTERS

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Малые и средний бизнес немного оживился во время второй недели изоляции, введенной властями из-за распространения коронавирусной инфекции. Хотя доля работающих предприятий немного выросла, она все равно осталась ниже 50%, свидетельствуют данные экспертов компании «Эвотор».

Специалисты проанализировали данные с 620 тысяч устройств на всей территории России, оценивая количество работающих точек в сфере малого и среднего предпринимательства и их торговые оборот в первую неделю изоляции и во вторую (30 марта – 5 апреля, 6 – 12 апреля).

Количество работающих предприятий малого и среднего бизнеса во время второй недели выросло на 4,8 п.п. до 44,4 процента. Выручка торговых точек также немного возросла: в первую неделю она упала до 35,6%, а во вторую поднялась до 44,3 процента.

Ранее сайт kp.ru писал о том, какие меры предпринимает правительство России для поддержки и развития малого и среднего бизнеса в условиях непростой эпидемиологической и экономической ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772447" frameborder="0"></iframe> Главная площадь Москвы опустела из-за пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU