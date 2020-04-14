2020-04-14T11:09:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Специалисты заметили оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции из-за коронавируса

Доля работающих предприятий повысилась на 4,8 пункта
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Количество работающих предприятий малого и среднего бизнеса во время второй недели выросло на 4,8 п.п. до 44,4 процента.Количество работающих предприятий малого и среднего бизнеса во время второй недели выросло на 4,8 п.п. до 44,4 процента.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Малые и средний бизнес немного оживился во время второй недели изоляции, введенной властями из-за распространения коронавирусной инфекции. Хотя доля работающих предприятий немного выросла, она все равно осталась ниже 50%, свидетельствуют данные экспертов компании «Эвотор».

Специалисты проанализировали данные с 620 тысяч устройств на всей территории России, оценивая количество работающих точек в сфере малого и среднего предпринимательства и их торговые оборот в первую неделю изоляции и во вторую (30 марта – 5 апреля, 6 – 12 апреля).

Количество работающих предприятий малого и среднего бизнеса во время второй недели выросло на 4,8 п.п. до 44,4 процента. Выручка торговых точек также немного возросла: в первую неделю она упала до 35,6%, а во вторую поднялась до 44,3 процента.

Ранее сайт kp.ru писал о том, какие меры предпринимает правительство России для поддержки и развития малого и среднего бизнеса в условиях непростой эпидемиологической и экономической ситуации.

Главная площадь Москвы опустела из-за пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Специалисты заметили оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции из-за коронавируса
Эксперт назвал три возможных сценария после сделки ОПЕК+
Курс рубля на 14 апреля 2020: Доллар подешевел до 73,2 рублей, евро - упал ниже 80 рублей
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В России хотят увеличить стипендию студентам-волонтерам
В Госдуме назвали формы стимулирования студентов-волонтеров
В России число умерших от коронавируса увеличилось до 170
Яндекс.Карты начнут показывать очередь в супермаркетах
Ученые: После затянувшегося режима изоляции россияне станут чаще подавать на развод
Гран-при «Формулы-1» во Франции перенесут из-за коронавируса
Помпео заявил, что ответственные за распространение коронавиурса в мире будут найдены
Продажа жилья в Москве на вторичном рынке выросла на 13%
О сокращениях и снижении зарплаты заявили более 60 процентов компаний
В России на 20 процентов могут вырасти тарифы на сотовую связь
В больнице в Коммунарке находятся 292 пациента с коронавирусом
Возбуждено уголовное дело из-за фейка о делающих зарядку курсантах с коронавирусом
Глава "Газпром нефти" не считает сделку ОПЕК+ повторением Брестского мирного договора
Эксперты посоветовали безопасную одежду во время пандемии коронавируса
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по питанию на самоизоляции
Коронавирус в США, последние новости на 14 апреля 2020: в стране из-за COVID-19 закрылся один из крупнейших мясокомбинатов
Российская компания получила из США штамм коронавируса для создания вакцины