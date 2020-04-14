2020-04-14T12:58:25+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: пик коронавируса в мире еще не наступил

При этом организация отмечает, что во многих странах Европы идет замедление распространения вируса
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Пика заражений COVID-19 в мире пока не наблюдается, сообщили в ВОЗПика заражений COVID-19 в мире пока не наблюдается, сообщили в ВОЗФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пик распространения коронавируса в мире пока не наступил. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. При этом эксперты отмечают, что в некоторых европейских странах наблюдается замедление распространения вируса.

Ранее ВОЗ сообщала о положительной динамике в таких странах, как Испания, Италия, Германия и Франция. За последнюю неделю там существенно замедлилось распространение коронавируса. При этом, глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о росте числа заболевших в других странах, в частности, особую опасность вызывает распространение вируса в сельских регионах Африки.

Напомним, по состоянию на 14 апреля число заболевших корнавирусом в России увеличилось до 21 102 человек. За последние сутки вирусом заразились 2 774 человека. Новые случаи подтвердили в 51 регионе. Большинство из них - В Москве (1489 новых случаев заражения) и Московской области (460 новых заболевших за сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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