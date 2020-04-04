В кризис власти решили помогать букмекерам и организаторам свадеб

Комиссия по повышению устойчивости российской экономики при правительстве страны утвердила новый перечень системообразующих организаций. Им государство собирается помогать в первую очередь.

В списке из 646 пунктов кроме крупнейших производителей, перевозчиков и энергетиков оказались и экзотические участники. Например, обращает на себя внимание ООО «Ф.О.Н.» - юридическое лицо букмекерской конторы «Фонбет». А мы точно не проживем без ставок на спорт? Тем более, из доступных спортивных событий у нас сейчас разве что чемпионат Белоруссии по футболу.

Сам «Фонбет» на официальном сайте хвастается, что стал единственной букмекерской конторой, внесенной в список:

- Мы работаем в России с 1994 года, и за это время стали одними из лидеров российского букмекерства.

У конторы есть офисы практически во всех регионах страны, но все-таки это одна из несколькиих крупных фирм в своей отрасли. Почему тогда в список системообразующих не включили всех тяжеловесов ставочного бизнеса?

- Это обыкновенный лоббизм, - уверен политолог Георгий Бовт, прокомментировавший ситуацию для «Комсомольской правды». – Больше того, если присмотреться, то в списке рядом с действительно важными и крупным компаниями найдется еще несколько таких темных лошадок. Например, прямо перед ООО «Ф.О.Н.» в списке идет некое ООО «ОКН». Оно занимается коммерческой недвижимостью, его офис расположен на Ильинском шоссе под Москвой – а больше о нем ничего не известно. Или, например, группа компаний «Регионы» - тоже агентство коммерческой недвижимости. Или вот Минкомсвязи внесли в список ГК «Май». Она зарегистрирована в Ростове-на-Дону и занимается организацией свадеб, корпоративов, выпускных и привозом звезд. Думаю, если покопаться, можно найти еще немало удивительных вещей. Хотя, конечно, большинство фигурантов списка вопросов не вызывают. Но на всякой войне интенданты, как известно, что-нибудь да своруют.

Отметим, что «системообразующую компанию» «Фонбет» нельзя, например, рекламировать в СМИ. Только на тематических спортивных порталах. При этом ни одна информационная компания страны утвержденный правительством список не попала: ни ВГТРК, ни «Первый канал», ни «Комсомольская правда».

Что же значит для компании попадание в список системообразующих? Правительство будет неустанно мониторить их состояние, и в случае проблем они смогут в первую очередь претендовать на государственную поддержку. Также в проекте постановления правительства есть пункт, согласно которому для этих фирм вводится полугодовой мораторий на банкротство.

КСТАТИ

Также в перечень системообразующих компаний России вошли:

- пивоваренная компания «Балтика»

- поставщик питания в самолеты «Аэромар» (хотя число полетов заметно сократилось)

- рестораны быстрого питания McDonald’s, Burger King и KFC

- магазины одежды и обуви Gloria Jeans, H&M, ЦУМ и «Детский мир»

- косметические магазины «Рив Гош» и «Л’Этуаль»

- алкомаркеты «Красное и белое» и «Бристоль»

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