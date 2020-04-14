2020-04-14T17:57:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Причиной смерти жителей европейской страны мог стать чрезмерный прием лекарств
Ксения АНУФРИЕВА
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Vассовый бесконтрольный прием антибиотиков мог стать одной из причин высокого уровня смертности от коронавирусной инфекции в Италии.Vассовый бесконтрольный прием антибиотиков мог стать одной из причин высокого уровня смертности от коронавирусной инфекции в Италии.Фото: REUTERS
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Российский медик и телеведущий Евгений Комаровский на своем Youtube-канале рассказал о том, что массовый бесконтрольный прием антибиотиков мог стать одной из причин высокого уровня смертности от коронавирусной инфекции в Италии.

Одна из подписчиц доктора рассказал о том, что жители страны часто употребляют антибиотики, не имея для этого веской причины и спросила, могло ли это повлиять на уровень смертность от COVID-19 в Италии.

- Чем чаще люди принимают антибиотики без повода, тем выше риск того, что что на территории данного региона у людей, особенно в медицинских организациях, будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарств, - пояснил специалист.

Доктор Комаровский отметил, что осложнения после заражения коронавирусной инфекцией также могут быть вызваны тем, что вызывающие их бактерии не реагируют на антибиотики, привыкли к ним, что тоже приводит к увеличению количество летальных исходов. Эксперт призвал подписчиков не принимать антибиотики и другие сильно действующие лекарственные препараты без назначения врачей или для профилактики.

- Антибиотики, которые принимают для профилактики, только увеличивают вероятность бактериальных осложнений, - заключил Евгений Комаровский.

В настоящее время на территории Италии врачи зафиксировали уже более 20 тысяч летальных исходов после заражения коронавирусом. Общее число заболевших в государстве достигло отметки в 159 516 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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