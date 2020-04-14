Коронавирус в Италии, последние новости на 14 апреля 2020: от инфекции скончались более 20 тысяч человек

14 Апр 2020 2020-04-14T08:09:12+03:00

Коронавирус в Италии, последние новости на 14 апреля 2020: в одной из областей страны решили ослабить ограничительные меры Фото: REUTERS

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Италии на 14 апреля 2020 года [видео]

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Италия продолжает бороться с коронавирусом. По последним новостям на 14 апреля 2020 года, общее число заболевших в стране 159 516, скончались от инфекции 20 465 человек, а выздоровели - 35 435 человек.

Италия оказалась не готова к эпидемии: в стране довольно быстро образовался дефицит средств защиты и медицинского оборудования, медиков не хватало. Некоторые страны оказали Италии помощь: одни отправили гуманитарные грузы, другие - направили своих специалистов работать в местные больницы.

На днях в стране, наконец, зафиксировали замедление прироста зараженных инфекцией. Но пока официально не объявлено, что в Италии пройден пик заболеваемости. Режим ЧС все так же введен до 31 июля. Кроме того, в стране до сих пор действуют карантинные меры: выход из дома возможен только в случае необходимости, закрыты все ночные клубы, кафе, бары, рестораны, спортивные залы и салоны красоты. За нарушение карантина - штраф.

Если говорить о последних новостях о ситуации с коронавирусом в Италии на 14 апреля 2020 года, накануне стало известно, что в области Венето решили ослабить ограничительные меры по борьбе с инфекцией. Теперь местным жителям разрешено удаляться от места жительства на расстояние больше, чем на 200 метров, в том числе и для занятий спортом.

Кроме того, на ближайшие праздники все желающие имеют право выехать на пикники или шашлыки, но только семьей и на собственные загородные участки. Власти заметили, что жителям Венето все равно необходимо при каждом выходе из дома надевать маски и перчатки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770023" frameborder="0"></iframe> Безлюдная из-за карантина Флоренция с высоты птичьего полета.

ИСТОЧНИК KP.RU