2020-04-14T18:42:50+03:00
Общество

Накануне самоизоляции в России увеличились продажи антидепрессантов

Нарколог Евгений Брюн объяснил это тем, что в условиях изоляции у людей начинает развиваться депрессия
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Нарколог объяснил, с чем связан рост продаж антидепрессантов в РоссииНарколог объяснил, с чем связан рост продаж антидепрессантов в РоссииФото: REUTERS
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Накануне введения режима самоизоляции в России почти в два раза увеличились продажи антидепрессантов. Главный внештатный психиатр-нарколог Евгений Брюн связал это с тем, что в изоляции у людей начинает развиваться депрессия.

- Антидепрессанты продаются только по рецептурным бланкам, причем особой формы. Значит, обращения к врачам к психиатрам увеличилось. Человек так устроен, что если его изолировать, то у него начинается депрессия, это совершенно естественно, - приводит его слова РИА Новости.

Брюн предупредил, что пить антидепрессанты можно только под наблюдением врача, да и купить их без рецепта не получится.

Нарколог отметил, что кроме антидепрессантов в России существенно выросли и продажи алкоголя.

Врач отметил, что победить депрессию можно и менее радикальными методами. Достаточно найти занятие по душе, обзавестись новым хобби, больше читать и делать что-то по дому.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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