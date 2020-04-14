Накануне самоизоляции в России увеличились продажи антидепрессантов
Накануне введения режима самоизоляции в России почти в два раза увеличились продажи антидепрессантов. Главный внештатный психиатр-нарколог Евгений Брюн связал это с тем, что в изоляции у людей начинает развиваться депрессия.
- Антидепрессанты продаются только по рецептурным бланкам, причем особой формы. Значит, обращения к врачам к психиатрам увеличилось. Человек так устроен, что если его изолировать, то у него начинается депрессия, это совершенно естественно, - приводит его слова РИА Новости.
Брюн предупредил, что пить антидепрессанты можно только под наблюдением врача, да и купить их без рецепта не получится.
Нарколог отметил, что кроме антидепрессантов в России существенно выросли и продажи алкоголя.
Врач отметил, что победить депрессию можно и менее радикальными методами. Достаточно найти занятие по душе, обзавестись новым хобби, больше читать и делать что-то по дому.
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ИСТОЧНИК KP.RU