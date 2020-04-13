2020-04-13T14:26:43+03:00
Общество

Психиатр Минздрава сообщил о росте числа обращений за психологической помощью из-за коронавируса

Чаще всего в службу психологической поддержки звонят пожилые люди и женщины
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Психиатр Минздрава сообщил о росте числа обращений за психологической помощью из-за коронавирусаПсихиатр Минздрава сообщил о росте числа обращений за психологической помощью из-за коронавирусаФото: Лилия ЗАХАРОВА
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На фоне пандемии коронавируса растет число обращений граждан за психологической помощью. Об этом рассказал главный внештатный психиатр Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе, отметив, что чаще всего за такой помощью обращаются пожилые люди и женщины.

«96 звонков на одну горячую линию в течение суток. Это большое количество, потому что ведь каждого надо выслушать, с ним поговорить, понять, что его беспокоит, дать соответствующее разъяснение и так далее», - сообщил психиатр.

По его словам, пожилые люди часто звонят на горячую линию из-за чувства тревоги, а также сокращения общения в связи с режимом самоизоляцией. Женщины, у которых есть семья и маленькие дети, хотят узнать, как уберечь своего ребенка.

При этом Кекелидзе отметил, где-то 15-20% обращений связано с коронавирусом.

Как сообщал сайт kp.ru, по последним данным число заболевших коронавирусом в России на 13 апреля достигло 18 328, увеличившись за минувшие сутки на 2 558. Новые случаи были зарегистрированы 62 регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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