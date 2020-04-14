Мужчина пожаловался в полицию на двух слишком загорелых москвичей во время карантина

14 Апр 2020 2020-04-14T19:22:28+03:00

Мужчина пожаловался в полицию на двух слишком загорелых москвичей Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В минувшие воскресенье, 12 апреля, в правоохранительные органы Москвы обратился мужчина и сообщил о двух молодых людях, которые ходят по магазину с очень загорелой кожей

По словам мужчины, хороший загар может говорить о том, что двое прилетели из-за границы и теперь не соблюдают положенный карантин.

На место происшествия направлен наряд полиции. Однако несмотря на оперативность его действий, «нарушителей» на месте не обнаружили. Полицейский осмотрел магазин, близлежащие дворы, но задержать никого не удалось.

Как сообщал сайт kp.ru, за нарушение карантина в столице уже оштрафовано 55 человек. Все нарушители являются пациентами с COVID-19, проходившие лечение на дому. Накануне в столице за нарушение карантина оштрафовали родственника носителя коронавируса за то, то он решил выйти в магазин. Теперь мужчина должен заплатить 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU