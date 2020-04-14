Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике из-за ситуации в Чернобыле

14 Апр 2020 2020-04-14T20:28:43+03:00

По словам украинского лидера рассказал о положении дел в зоне отчуждения, где леса горели 11 дней [видео]

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских граждан не паниковать и заявил об отсутствие угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов Чернобыля, где масштабный пожар не могли потушить 11 дней.

"Всех граждан я призываю не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 1986-го года. И никто не будет скрывать от вас правду. Сейчас правда заключается в том, что ситуация в Чернобыле контролируемая", - заявил украинский лидер.

Напомним, масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения начались 11 дней назад. Накануне огонь наконец удалось погасить. В этом спасателям очень помог дождь, который начался в ночь на 14 апреля.

Как рассказывал сайт kp.ru, в лес и трава горели сразу в четырёх лесничествах вокруг бывшей Чернобыльской АЭС. На тушение брошено 400 пожарных. При этом тревогу забили только 13 апреля, когда появилось видео пожара - он уже охватил Рыжий лес

Эксперт ранее сообщил, что хранилища радиоактивных отходов в Чернобыле должны быть рассчитаны и на лесные пожары. Однако он назвал опасным то, что в больших объемах продукты горения возникают в лесу, который был радиоактивным и вряд ли им перестал быть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772901" frameborder="0"></iframe> Лесной пожар в Чернобыле приближается к изоляционному саркофагу АЭС.Огонь в чернобыльской зоне отчуждения приближается к хранилищам радиационных отходов "Подлесный". В госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения сообщили, что огонь достиг города Припять, и теперь находится в нескольких километрах от изоляционных сооружениий остановленной атомной станции

ИСТОЧНИК KP.RU