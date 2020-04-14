2020-04-14T17:26:19+03:00
Политика

Горит Чернобыльская зона. Рванет или нет?

Украина опять преподносит сюрприз-угрозу себе и соседям — на этот раз радиоактивную
Игорь ЯКУНИН
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На тушение брошено 400 пожарныхНа тушение брошено 400 пожарныхФото: REUTERS
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На Украине новая напасть — к коронавирусу добавился еще и пожар в Чернобыльской зоне. Сразу в 4 лесничествах вокруг бывшей Чернобыльской АЭС горит лес и трава. На тушение брошено 400 пожарных.

Заполыхало в Чернобыле еще 4 апреля. Но никто не обратил внимания на строчку в сводках ЧП: школьники подожгли сухую траву. Тревогу забили 13 апреля, когда появилось видео пожара - он уже охватил Рыжий лес (а это 200 квадратных километров), поросших соснами и елями, принявшие больше всего радиоактивной пыли в 1986 году, во время аварии на Чернобыльской АЭС. От края леса до хранилища радиоактивных отходов атомной станции – всего 2 километра.

Насколько все серьезно?

«КП» связалась с экспертами по химической и пожарной безопасности и Гидрометеорологии. И с ученым, много лет живущим в Киеве.

- Запаха гари в Киеве не ощущается – а в начале апреля он был, - заявил нам политолог Павел Жовниренко. - В минувшие выходные люди даже загорали. Я пережил Чернобыль в 1986-м – конечно, ничего и близко нет. Никакой паники в Киеве. Люди с дозиметрами не бегают. Зеленский выступил – сказал, что ситуация под контролем.

Сразу в 4 лесничествах вокруг бывшей Чернобыльской АЭС горит лес и трава Фото: REUTERS

Сразу в 4 лесничествах вокруг бывшей Чернобыльской АЭС горит лес и траваФото: REUTERS

- Радиоактивные отходы запаиваются в свинцовые контейнеры, которые ничего не пропускают – и все это заливается бетоном, - рассказал «КП» эксперт ООН по химоружию Игорь Никулин. - Жар от горящего леса или травы повредить такому хранилищу, если оно сделано по всем правилам, не может. И если бы речь шла о хранилище советского времени, я был бы в этом уверен. Но в ситуации сегодняшней Украины такой уверенности нет.

- Там должна быть «полоса отсечения» – между лесом и хранилищем. Обязательное «мертвое» пространство, которое помешает огню достичь этих радиоактивных «залежей»… - пояснил «КП» эксперт по пожарной безопасности Максим Винтер.

- С 4 апреля, воздушные массы в регионе в основном шли на территорию Украины, - сообщил «КП» глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, - И дальше на юго-запад, на Приднестровье, на Молдавию. В сторону России ничего не фиксировалось. Продукты горения леса или травы, дым от которой стелется, не поднимаются слишком высоко и не переносятся на большие расстояния. В наших приграничных областях превышений по радиоактивному фону пока не фиксируется.

Лесные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения тушат более 300 спасателей.

КСТАТИ

Чернобыль в огне, а у остальных украинских АЭС проблемы с управлением и нет денег

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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На тушение тления понадобится несколько месяцев (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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