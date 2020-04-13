Эксперт: Хранилища радиоактивных отходов в Чернобыле должны быть рассчитаны и на лесные пожары
Пожары в районе Чернобыля начались еще 4 апреля, Одного из поджигателей даже задержали и возбудили уголовное дело. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины рапортовала, что возгорания тушатся с привлечением двух вертолетов и двух самолетов и с достаточным числом пожарных на земле – и ситуация в целом под контролем. Поскольку и горит не так уж много, и от станции достаточно далеко, и поселкам рядом с зоной отчуждения ничто не угрожает.
Но в понедельник, 13 апреля, сотрудник пресс-службы НАЭК «Энергоатом» Наталия Дегтяренко опубликовала видео масштабного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. И сообщила, что идут попытки потушить Рыжий лес – а он до сих пор «фонит». И от него до хранилищ опасных отходов атомной станции– рукой подать.
Член ОС при Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения, Ярослав Емельяненко заявил, что «огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах от хранилища радиоактивных отходов «Подлесный», где расположены наиболее высокоактивные отходы всей Чернобыльской зоны». Причем ветер дует именно в сторону станции.
Пожары в районе Чернобыля начались еще 4 апреляФото: REUTERS
Несмотря на то, что авиация сбросила более 370 тонн воды и к тушению и привлечено уже около 400 спасателей, ситуацию, похоже, взять под контроль за 10 дней не удалось.
«КП» связалась с экспертом по пожарной безопасности Максимом Винтером:
- Насколько ситуация опасна?
- Очень маловероятно, что хранилище таких отходов не рассчитано на температурные режимы, которые возникают при лесных пожарах. А вот то, что возникают в больших объемах продукты горения в этом лесу, который был радиоактивным и вряд ли им перестал быть – это опасно. Надо смотреть розу ветров – куда понесет этот пепел. На близкую Белоруссию или на восток, к нам…
- Не может такого быть, чтобы хранилище, которое словно бомба замедленного действия, было устроено прямо в лесу?
- Там должна быть полоса отсечения – между лесом и хранилищем. Ну просто обязано быть большое «мертвое» пространство, которое помешает огню достичь этих радиоактивных «залежей»…
Огонь добрался до ПрипятиФото: REUTERS
- Хранилище должно быть еще советских времен, или уже «европейских»?
- Саркофаг на Чернобыльской АЭС Украина делала, насколько известно, на европейские деньги и по европейским технологиям. Хранилище, полагаю, тоже. Проект должен быть достаточно современным и, соответственно, безопасным.
- К России за помощью не обратятся?
- Сотрудничество остается, но оно не афишируется, если наши структуры по ЧС и пригласят, то на Украине об этом никто не узнает – из СМИ точно.
Лесной пожар в Чернобыле приближается к изоляционному саркофагу АЭС.Огонь в чернобыльской зоне отчуждения приближается к хранилищам радиационных отходов "Подлесный". В госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения сообщили, что огонь достиг города Припять, и теперь находится в нескольких километрах от изоляционных сооружениий остановленной атомной станции
ИСТОЧНИК KP.RU
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