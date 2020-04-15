Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

15 Апр 2020 2020-04-15T04:29:43+03:00

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал "несвоевременным" сокращение финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после решения Дональда Трампа приостановить выделение денег ВОЗ. Об этом сообщает Рейтер.

- Сейчас не время сокращать ресурсы, выделяемые на операционную деятельность ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, - заявил Генсек ООН. - Сейчас время для единства и совместной работы международного сообщества для того, чтобы остановить коронавирус и ликвидировать его последствия.

Ранее президент США распорядился приостановить финансирование Всемирной Организации здравоохранения, так как не увидел результатов от выделенных средств ВОЗ на борьбу с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU