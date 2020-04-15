Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал "несвоевременным" сокращение финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после решения Дональда Трампа приостановить выделение денег ВОЗ. Об этом сообщает Рейтер.
- Сейчас не время сокращать ресурсы, выделяемые на операционную деятельность ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, - заявил Генсек ООН. - Сейчас время для единства и совместной работы международного сообщества для того, чтобы остановить коронавирус и ликвидировать его последствия.
Ранее президент США распорядился приостановить финансирование Всемирной Организации здравоохранения, так как не увидел результатов от выделенных средств ВОЗ на борьбу с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU