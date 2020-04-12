2020-04-12T15:06:08+03:00
В мире

Одноэтажная Америка поняла: эта эпидемия - надолго

Простые граждане США разочаровались в показном оптимизме Дональда Трампа [видео]
Майкл ВАСЮРАамериканский журналист
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В последние дни многие люди со всего мира видели телевизионные кадры из Нью-Йорка: площадь Таймс-сквер пуста, в Центральном парке построена полевая больница, поликлиники переполнены, а авторефрижераторы служат дополнительными моргами.В последние дни многие люди со всего мира видели телевизионные кадры из Нью-Йорка: площадь Таймс-сквер пуста, в Центральном парке построена полевая больница, поликлиники переполнены, а авторефрижераторы служат дополнительными моргами.Фото: REUTERS
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В последние дни многие люди со всего мира видели телевизионные кадры из Нью-Йорка: площадь Таймс-сквер пуста, в Центральном парке построена полевая больница, поликлиники переполнены, а авторефрижераторы служат дополнительными моргами. Конечно, большинство американцев не живут в Нью-Йорке, и ситуация в одноэтажной Америке еще не настолько серьезна, как в городе «Большого яблока». Тем не менее, губернаторы почти всех пятидесяти штатов страны приказали закрыть школы и церкви, а также посоветовали всем «необязательным» работникам оставаться дома.

Я не из Нью-Йорка, а из небольшого города на берегу озера Мичиган. Мои родственники и многие одноклассники все еще живут там, и для большинства из них жизнь уже начала меняться. Да, супермаркеты по-прежнему работают круглосуточно, но рестораны предлагают еду только «на вынос», и церкви сняли вывески, которые до недавнего времени гласили: «Увидимся снова на Пасху!». Это потому, что почти все уже поняли, что обещания президента Дональда Трампа «разобраться с коронавирусом» к Пасхе (католики и протестанты отмечают ее сегодня, 12 апреля. - Ред.) не сбудутся.

Месяц назад все было иначе. До того, как ситуация в Нью-Йорке стала критической, Дональд Трамп заявлял, что этот вирус можно вылечить с помощью противомалярийного лекарства, или что весенняя погода может остановить его распространение, или что «однажды, как чудо, он исчезнет.» До недавнего времени мне было трудно убедить моего отца (ему 69 лет), что он должен не ездить на работу в офис, а оставаться дома и работать удаленно. В то время Трамп еще не перестал выражать оптимизм по поводу того, что кризис может закончиться в течение двух недель, и многие пожилые люди - наиболее уязвимые для вируса - также оказались наиболее уязвимы для этого неоправданного оптимизма.

Однако 30 марта непривычно мрачный президент высказал прогноз, что число умерших от вируса граждан США может достичь 200 000 человек (что, кстати, в три с лишним раза больше числа американских солдат, погибших во Вьетнаме). Лишь после этого многие сторонники Трампа наконец-то начали верить пессимистичной статистике эпидемиологов. И ситуация в одноэтажной Америке кардинально изменилась.

Вот уже две недели мои родители общаются только между собой и стараются держаться подальше от других людей. Оба стали работать строго дистанционно. Мой брат привозит им продукты из супермаркета два раза в неделю. Он оставляет пакеты на крыльце дома, но не звонит в дверь. Вместо этого выдает звонок с мобильника, а затем мама или папа открывают дверь. Они разговаривают на расстоянии в течение нескольких минут, и потом, прежде чем занести коробки и банки в дом, мой отец протирает их антисептическими салфетками.

Одна из моих одноклассниц работает медсестрой в местной больнице. В регионе зарегистрировано более двадцати случаев коронавируса, и уже два человека умерли. Тем не менее я спросил ее, не слишком ли я паникую? Надо ли настаивать, чтобы мои родители жили в таком строгом режиме?

- Твое беспокойство совершенно оправданно! - заверила она меня. - Я и сама настояла, чтобы мои родители сделали то же самое. Если они заразятся сегодня, то к тому времени, когда они заболеют, в нашей больнице, вероятно, для них уже не хватит аппаратов ИВЛ.

Она права, и, слава богу, подавляющее большинство даже «одноэтажных» американцев это уже понимают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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