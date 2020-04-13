Коронавирус в США: зачем Трамп ввел по всей стране режим крупного бедствия и что это значит?

Информагентства уже сообщили, что впервые в истории США режим крупного бедствия (major disaster) введен на всей территории этой страны. Общенациональный режим стал очередным шагом в борьбе Соединенных Штатов с эпидемией коронавируса. На протяжении нескольких недель такой режим поочередно объявили губернаторы почти всех американских штатов и ассоциированных территорий, последним стал Вайоминг.

Почему не был объявлен режим чрезвычайной ситуации (emergency declaration)? Дело исключительно в нюансах американского законодательства. Разницу между двумя этими режимами определяет один из законов США - The Stafford Act.

Закон этот был принят в 1988 году и является осовремененной версией Закона об оказании помощи при бедствиях от 1974 года. Свое название он получил в честь сенатора от штата Вермонт Роберта Стаффорда, активно работавшего над его принятием.

Разница между двумя режимами не очень заметна. По большей части, введение любого из них предполагает выделение из федеральной казны финансовых средств на борьбу и ликвидацию последствий с той или иной напастью (землетрясением, эпидемией, наводнением, извержением вулкана и т.п.). Самим штатам нередко не хватает на такие цели собственных средств.

Любой из режимов может быть объявлен губернатором (на части или всей территории вверенного ему штата) или президентом (как в любой части США, так и на территории всей страны).

Задержка с федеральным масштабом объявления режима крупного бедствия из-за эпидемии COVID-19 связывается, в первую очередь, с неравномерностью распространения коронавируса в США: в различных штатах и сегодня показатели в расчете на 1 тыс. населения различаются в сотни раз. Во-вторых, федеральное правительство лишь формально участвует в формировании системы здравоохранения, бремя забот и расходов на эти нужды несут на себе штаты и территории. Еще и поэтому Трамп вынужден был соблюсти определенные нормы, прописанные в Законе Стаффорда, и объявил режим крупного бедствия в масштабах всей страны, когда его уже ввели у себя все без исключения губернаторы.

Америка продолжает ставить антирекорды по числу заболевших и умершихФото: REUTERS

Введение режима чрезвычайной ситуации было бы чревато сбоем в экономике, поскольку он смог бы служить основанием для невыполнения контрагентами своих обязательств по причине форс-мажора. Режим крупного бедствия, безусловно, нарушил цепочки поставок товаров и услуг, но не привел к краху американской экономики. Плюс обезопасил федеральное правительство и страховые компании от требования бизнеса о компенсации убытков. Эпидемия не повредила здания, оборудование, сырьевые и товарные запасы. Следовательно, и компенсировать тоже нечего. Хотя, несмотря на это, ощутимую поддержку бизнесу власти США окажут.

Касательно средств: закон ограничивает главу государства в лимитах – без одобрения Конгресса он может беспрепятственно выделить для ликвидации последствий того или иного бедствия всего лишь $5 млн. Также, в соответствии с законом, президент может направить в пострадавший район подразделения военнослужащих для оказания помощи гражданским лицам. Срок такой командировки не может превышать 10 дней, а люди в погонах могут быть заняты только на расчистке и уборке мусора и обломков и временном восстановлении основных элементов инфраструктуры. Для всех остальных видов экстренной помощи губернаторы должны задействовать подразделения национальной гвардии, не подчиняющейся Пентагону и Верховному Главнокомандующему.

Закон Стаффорда изначально был неидеален. Так, например, он предписывал восстанавливать здания ровно в том же виде, что они стояли до катастрофы. Таким образом, больницу, построенную, например, полвека назад, нужно было отстраивать заново по устаревшим стандартам. В результате, в 2018 году в закон внесли несколько поправок. Что не отменило его критику. Чаще всего говорят о забюрократизированности механизмов, прописанных в нем. Это подтвердили и меры, предпринятые правительством США для ликвидации последствий разрушительного урагана «Катрина». Все тогда отметили, что исполнению закона препятствовала бумажная волокита.

Кстати, Закон Стаффорда намеревались применить и герои сериала «Карточный домик». Используя положения этого закона, «киношный» президент США Андервуд хотел объявить чрезвычайную ситуацию в округе Колумбия, возникшую там по причине повальной безработицы.