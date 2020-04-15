Собянин перечислил меры социальной поддержки в условиях распространения коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T10:29:55+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своей социальной сети список мер социальной поддержки, которые помогут сгладить потери и неудобства граждан из-за ситуации с распространением коронавируса.

Среди мер материальной поддержки граждан перечислены:

1. Выплаты для семей с детьми младше трёх лет. С апреля по июнь 2020 года на каждого ребнка до трёх лет включительно будут выплачивать по 5 тысяч рублей.

2. Пособие на детей от трёх до семи лет для малообеспеченных семей увеличили до 7 613 рублей.

3. Максимальный размер пособия по безработице составляет 19 500 рублей.

4. Безработные граждане будут получать 3 тысячи рублей надбавки за каждого несовершеннолетнего ребёнка.

5. Семьи с детьми также получат электронные сертификаты на детские и продовольственные товары длительного пользования.

6. Вместо питания в школах учащимся выдадут продуктовые наборы.

Для москвичей, находящихся в режиме самоизоляции, власти города предоставили следующие услуги на дому:

1. Дистанционное обучение для школьников и студентов.

2. Разовая выплата в размере 4 тысяч рублей, а также покупка и доставка продуктов, лекарств, товаров первой необходимости для пожилых и хронически больных граждан. Кроме того, для них предусмотрена помощь в выгуле домашних животных и ветеринарной помощи питомцам, а также покупка корма.

3. Для инвалидов и лежачих больных предусмотрена доставка технических средств реабилитации и абсорбирующего белья.

Мэр также сообщил, что москвичам окажут психологическую помощь. Обратиться за консультацией будет возможно круглосуточно на сайте Московской службы психологической помощи и в социальных сетях "Don't panic".

Для москвичей старше 65 лет, являющихся участниками программы "Московское долголетие", предусмотрены вебинары по адаптации в самоизоляции, дистанционные занятия, а также онлайн спектакли и концерты.

Москвичам, выехавшим на дачу, предоставят доставку дров и угля.

Сергей Собянин также отметил, что в качестве компенсационных мер будут временно отменены взносы за капремонт и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.

Власти Москвы продлят срок проездных минимум на месяц для учащихся и на равный изначальному сроку действия проездных, если по нему прошли меньше 6 раз. Также продлят действие паспортов, прав и других документов минимум на 3 месяца, если их срок действия истёк во время режима повышенной готовности.

- Список - не исчерпывающий и не окончательный. По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию, - сообщил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU