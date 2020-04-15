2020-04-15T11:58:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые сравнили скорость распространения COVID-19 и гриппа

Коронавирус может привести к куда более тяжелым последствиям
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Коронавирус распространяется примерно в десять раз быстрее, чем обычный гриппКоронавирус распространяется примерно в десять раз быстрее, чем обычный гриппФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Коронавирус распространяется примерно в десять раз быстрее, чем обычный грипп, и смертность от него гораздо выше. Об этом сообщи главный врач подмосковной Ильинской больницы Алексей Живов.

- Коронавирусная инфекция – это не грипп, она куда более опасная. Частота удвоения числа вновь заболевших за один день – примерно трое суток. При гриппе количество дней намного больше: примерно 20-30 раз. Значит, скорость распространения COVID-19 примерно в 10 раз больше, чем у гриппа, - отметил медик.

Главврач больницы подчеркнул, что и смертность при заражении коронавирусом выше: смертность гриппа вне эпидемии составляет меньше одной сотой процента и может доходить до одной десятой во время массового заражения. Смертность от COVID-19 в зависимости от категории населения и страны составляется приблизительно 3-15 процентов.

Кроме того, последствия коронавируса, по словам Алексея Живова, опаснее, чем гриппа: COVID-19 —это инвалидизирующее заболевание. При тяжелом течении болезни у пациента может возникнуть ряд значительных осложнений, в том числе на сердечно-сосудистую систему. У 12% переболевших инфекцией развивается миокардит.

Как сообщал сайт kp.ru на сегодняшний день в России зафиксировано 24 490 зараженных коронавирусной инфекцией. Страна вышла на второе место в мире по количеству проведенных тестов для диагностики заболевания.

Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мишустин: система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой
В Госдуме прокомментировали возможную украинскую атаку по российскому НПЗ
Эдгард Запашный отдал 50 тысяч рублей мошеннику, притворившемуся бойцом Олейником
Ученые сравнили скорость распространения COVID-19 и гриппа
В Вологодской области будут обследовать на COVID-19 всех лиц из групп риска
Россия заняла второе место в мире по количеству проведенных тестов на коронавирус
В Рособрнадзоре сообщили о сроках проведения ГИА
Шестидневка и отменить майские: россияне готовы отработать вынужденные каникулы
В Москве принудительно госпитализировали более 200 нарушителей заражённых коронавирусом
Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет
Опрос: Четверть россиян продолжают рассчитывать на летний отпуск за границей
Собянин попросил МВД не допускать скоплений толп при проверках пропусков
В России остался всего один регион, где нет коронавируса
28 человек скончались от коронавируса в России за последние сутки
Генпрокуратуре предложили проверить выдачу «сертификатов за полеты» от авиакомпаний
Социальная поддержка москвичей в период коронавируса: как получить и кто может рассчитывать
Курс рубля на 15 апреля 2020 года: доллар 73,45 рубля, евро - 80,57 рубля
Пандемия коронавируса спровоцировала волну медицинских мошенничеств в России
Собянин перечислил меры социальной поддержки в условиях распространения коронавируса
Посольство России выясняет роль американской компании в сносе памятника маршалу Коневу
Врач предостерёг об опасности самодельного антисептика
Ритейлерам пришлось утилизировать часть продуктов, закупленных во время ажиотажного спроса в марте
На станциях метро появились заторы из-за проверки цифровых пропусков
Коронавирус в США, последние новости на 15 апреля 2020: в стране прошли испытания вакцины от инфекции на человеке
Пробки при въездах в Москву образовались после введения пропускной системы
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 15 апреля 2020 года увеличилось до 106 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 15 апреля 2020 года увеличилось до 1016 человек