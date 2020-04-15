Ученые сравнили скорость распространения COVID-19 и гриппа

15 Апр 2020 2020-04-15T11:58:51+03:00

Коронавирус распространяется примерно в десять раз быстрее, чем обычный грипп Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Коронавирус может привести к куда более тяжелым последствиям

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Коронавирус распространяется примерно в десять раз быстрее, чем обычный грипп, и смертность от него гораздо выше. Об этом сообщи главный врач подмосковной Ильинской больницы Алексей Живов.

- Коронавирусная инфекция – это не грипп, она куда более опасная. Частота удвоения числа вновь заболевших за один день – примерно трое суток. При гриппе количество дней намного больше: примерно 20-30 раз. Значит, скорость распространения COVID-19 примерно в 10 раз больше, чем у гриппа, - отметил медик.

Главврач больницы подчеркнул, что и смертность при заражении коронавирусом выше: смертность гриппа вне эпидемии составляет меньше одной сотой процента и может доходить до одной десятой во время массового заражения. Смертность от COVID-19 в зависимости от категории населения и страны составляется приблизительно 3-15 процентов.

Кроме того, последствия коронавируса, по словам Алексея Живова, опаснее, чем гриппа: COVID-19 —это инвалидизирующее заболевание. При тяжелом течении болезни у пациента может возникнуть ряд значительных осложнений, в том числе на сердечно-сосудистую систему. У 12% переболевших инфекцией развивается миокардит.

Как сообщал сайт kp.ru на сегодняшний день в России зафиксировано 24 490 зараженных коронавирусной инфекцией. Страна вышла на второе место в мире по количеству проведенных тестов для диагностики заболевания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU