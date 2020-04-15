Россия заняла второе место в мире по количеству проведенных тестов на коронавирус

15 Апр 2020 2020-04-15T12:11:14+03:00

На территории государства зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые уже показали свою эффективность Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В стране провели уже более 1,5 миллиона тестов на COVID-19

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Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом 15 апреля сообщил Роспотребнадзор.

- Проведено более 1,5 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, - уточнили в ведомстве.

По словам специалистов Роспотребнадзора, в настоящее время в стране имеются возможности, чтобы провести тестирование на коронавирус у значительной доли населения. На территории государства зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые уже показали свою эффективность: они обладают максимальной чувствительностью и выявляют даже небольшое количество вирусных частиц в организме человека.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, где россияне могут сдать экспресс-тест на коронавирус и насколько эффективен этот метод диагностики заболевания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770486" frameborder="0"></iframe> Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

Топ-10 субъектов России по количеству проведенных тестов на коронавирус:

г. Москва - 395034

Московская область - 145574

г. Санкт-Петербург - 80826

Свердловская область - 38704

Краснодарский край - 35327

Сахалинская область - 31441

Нижегородская область - 29750

Тюменская область - 29299

Челябинская область - 27510

Красноярский край - 27279

ИСТОЧНИК KP.RU