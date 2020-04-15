Россия заняла второе место в мире по количеству проведенных тестов на коронавирус
Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом 15 апреля сообщил Роспотребнадзор.
- Проведено более 1,5 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, - уточнили в ведомстве.
По словам специалистов Роспотребнадзора, в настоящее время в стране имеются возможности, чтобы провести тестирование на коронавирус у значительной доли населения. На территории государства зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые уже показали свою эффективность: они обладают максимальной чувствительностью и выявляют даже небольшое количество вирусных частиц в организме человека.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, где россияне могут сдать экспресс-тест на коронавирус и насколько эффективен этот метод диагностики заболевания.
Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?
Топ-10 субъектов России по количеству проведенных тестов на коронавирус:
г. Москва - 395034
Московская область - 145574
г. Санкт-Петербург - 80826
Свердловская область - 38704
Краснодарский край - 35327
Сахалинская область - 31441
Нижегородская область - 29750
Тюменская область - 29299
Челябинская область - 27510
Красноярский край - 27279
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»