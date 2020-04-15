2020-04-15T12:06:39+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали возможную украинскую атаку по российскому НПЗ

Депутат Дмитрий Белик напомнил о более важных проблемах в мире
Елена АКИМОВА
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В Госдуме посоветовали Украине думать не о войне, а про налаживание диалога с РоссиейВ Госдуме посоветовали Украине думать не о войне, а про налаживание диалога с РоссиейФото: REUTERS
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В Госдуме прокомментировали украинское заявление о возможном ударе по российскому нефтеперерабатывающему заводу. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик проанализировал слова директора украинского Павлоградского химического завода Леонида Шимана. Парламентарий уверен, что сейчас не время думать о войне, мир столкнулся с более глобальной проблемой, угрожающей всем государствам.

- В то время как весь мир борется с пандемией коронавируса, государства оказывают помощь друг другу, украинские элиты продолжают грезить «войной» с Россией, - говорит депутат RT.

Дмитрий Белик призывал украинскую сторону думать не о войне, а о налаживании отношений между странами.

- Директор Павлоградского химзавода заявляет, что украинское «чудо-оружие» может стать серьёзной угрозой для России. Эта тема уже давно устарела, пора переходить к налаживанию диалога между странами, — заключил депутат.

Ранее на Украине заявили, что под угрозой оказался Каменский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. По нему может быть нанесён ракетный удар с помощью украинской реактивной системы залпового огня "Ольха".

ИСТОЧНИК KP.RU

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