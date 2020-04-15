На Украине предупредили о возможном ракетном ударе по российскому заводу
Об этом заявил директор украинского завода, производящего ракетное топливо
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Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего ракетное топливо заявил, что по Каменскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области может быть нанесён ракетный удар с помощью украинской реактивной системы залпового огня "Ольха".
- Удары "Ольхой" могут быть нанесены и по их критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского", - сказал Леонид Шиман в интервью изданию censor.net.
ИСТОЧНИК KP.RU