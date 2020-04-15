2020-04-15T13:02:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Правительство выделит 30 млрд рублей 84 регионам для борьбы с коронавирусом

Михаил Мишустин сообщил об этом на заседании президиума при правительстве
Ася КУЗНЕЦОВА
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84 регионам РФ выделят более 30 млрд руб на борьбу с коронавирусом84 регионам РФ выделят более 30 млрд руб на борьбу с коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В 84 российских региона будет выделено 30 миллиардов рублей в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что кабмин также выделил из резервного фонда 3,1 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. В постановлении от 14 апреля, подписанном Михаилом Мишустиным, сказано, что средства распределят между пятью ведомствами: Минобороны (2,3 млрд рублей), Росгвардией (21,8 млн рублей), ФМБА (284,4 млн рублей), ФСБ (120,7 млн рублей) и ФСИН (223,4 млн рублей).

Сайт kp.ru также сообщал сегодня о заявлении Михаила Мишустина, что вся система здравоохранения России продолжает работать с максимальной нагрузкой.

- Критически важно учесть все имеющиеся ресурсы и грамотно их распределить. В первую очередь лечение должны получать пациенты с тяжелой формой заболевания, - отметил премьер-министр России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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