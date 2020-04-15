Дело в отношении пилота сгоревшего при посадке "Суперджета" направили в Генпрокуратуру
Дело в отношении командира борта «SuperJet», который сгорел при посадке, направили в Генеральную прокуратуру. Пилот воздушного судна Денис Евдокимов обвиняется в крушении лайнера в аэропорту Шереметьево, сообщила 15 апреля представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
- Следствие собрало достаточно доказательств, поэтому уголовное дело направили в Генпрокуратуру для решения вопроса об обвинительном заключении, - сообщила представитель правоохранительного ведомства.
Отмечается, что судить за инцидент будут только пилота самолета: диспетчеры и аварийные службы никак не могли повлиять на ситуацию.
Напомним, что пожар на борту SuperJet произошел в мае прошлого года. Трагический инцидент унес жизни 41 пассажира воздушного судна, еще 10 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. В связи с катастрофой правоохранители завели уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло смерти людей.
Следственный комитет опубликовал видео прошлогодней катастрофы «Суперджета» в Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU