Дело в отношении пилота сгоревшего при посадке "Суперджета" направили в Генпрокуратуру

15 Апр 2020 2020-04-15T13:16:54+03:00

Cудить за инцидент будут только пилота самолета: диспетчеры и аварийные службы никак не могли повлиять на ситуацию. Фото: REUTERS

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Дело в отношении командира борта «SuperJet», который сгорел при посадке, направили в Генеральную прокуратуру. Пилот воздушного судна Денис Евдокимов обвиняется в крушении лайнера в аэропорту Шереметьево, сообщила 15 апреля представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

- Следствие собрало достаточно доказательств, поэтому уголовное дело направили в Генпрокуратуру для решения вопроса об обвинительном заключении, - сообщила представитель правоохранительного ведомства.

Отмечается, что судить за инцидент будут только пилота самолета: диспетчеры и аварийные службы никак не могли повлиять на ситуацию.

Напомним, что пожар на борту SuperJet произошел в мае прошлого года. Трагический инцидент унес жизни 41 пассажира воздушного судна, еще 10 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. В связи с катастрофой правоохранители завели уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло смерти людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773268" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет опубликовал видео прошлогодней катастрофы «Суперджета» в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU