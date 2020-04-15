2020-04-15T13:16:54+03:00
Общество

Дело в отношении пилота сгоревшего при посадке "Суперджета" направили в Генпрокуратуру

Воздушное судно сгорело при посадке в Шереметьево [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Cудить за инцидент будут только пилота самолета: диспетчеры и аварийные службы никак не могли повлиять на ситуацию.Cудить за инцидент будут только пилота самолета: диспетчеры и аварийные службы никак не могли повлиять на ситуацию.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Дело в отношении командира борта «SuperJet», который сгорел при посадке, направили в Генеральную прокуратуру. Пилот воздушного судна Денис Евдокимов обвиняется в крушении лайнера в аэропорту Шереметьево, сообщила 15 апреля представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

- Следствие собрало достаточно доказательств, поэтому уголовное дело направили в Генпрокуратуру для решения вопроса об обвинительном заключении, - сообщила представитель правоохранительного ведомства.

Отмечается, что судить за инцидент будут только пилота самолета: диспетчеры и аварийные службы никак не могли повлиять на ситуацию.

Напомним, что пожар на борту SuperJet произошел в мае прошлого года. Трагический инцидент унес жизни 41 пассажира воздушного судна, еще 10 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. В связи с катастрофой правоохранители завели уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло смерти людей.

Следственный комитет опубликовал видео прошлогодней катастрофы «Суперджета» в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Генерал спрогнозировал возможность ответного удара после украинских угроз
Коронавирус найден у главного конструктора корпорации, производящей космические корабли
В Российском топливном союзе объяснили апрельское снижение цен на бензин
Психолог рассказала, как не набрать вес в период самоизоляции
Где в России нет коронавируса: остался только один регион
В Совфеде ответили на украинские угрозы в адрес российского НПЗ
Песков объяснил слова Путина о задействовании Минобороны против коронавируса
Самоизоляция меняет рынок услуг: компании значительно упрощают свои сервисы
Песков: заторы в метро из-за проверки пропусков - результат недисциплинированности
Дело в отношении пилота сгоревшего при посадке "Суперджета" направили в Генпрокуратуру
Коронавирусом заразились 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России
Правительство выделит 30 млрд рублей 84 регионам для борьбы с коронавирусом
Вологодчина получит 4,9 млрд рублей на строительство моста в Череповце
Мишустин: система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой
В Госдуме прокомментировали возможную украинскую атаку по российскому НПЗ
Эдгард Запашный отдал 50 тысяч рублей мошеннику, притворившемуся бойцом Олейником
Ученые сравнили скорость распространения COVID-19 и гриппа
В Вологодской области будут обследовать на COVID-19 всех лиц из групп риска
Россия заняла второе место в мире по количеству проведенных тестов на коронавирус
В Рособрнадзоре сообщили о сроках проведения ГИА