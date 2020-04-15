2020-04-15T13:09:18+03:00
Экономика

В Российском топливном союзе объяснили апрельское снижение цен на бензин

В некоторых регионах страны цены упали на 45 копеек
Елена АКИМОВА
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В некоторых регионах России цены на бензин начали снижатьсяВ некоторых регионах России цены на бензин начали снижатьсяФото: Иван ВИСЛОВ
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В Российской топливном союзе объяснили апрельское снижение цен на бензин. Ценник на заправках упал на 3-5 копеек, а в некоторых регионах на 45 копеек. Так Аи-92 потерял 4 копейки ( 43,04 рубля за литр), Аи-95 – 3 копейки (46,10 рублей за литр). А в Алтайском крае литр Аи-92 подешевел на 45 копеек.

Падение стоимости связано с высокой конкуренцией, уверены в союзе. Повышение в нынешних условиях вряд ли произойдет, но и сильного понижения ждать тоже не стоит.

- В некоторых регионах мы наблюдаем снижение, но, по сути, это проявление конкуренции и борьбы за клиента. Чисто объективных причин для снижения цен нет, несмотря на то, что у нас несколько снизились оптовые цены на фоне снижения спроса и производства, - комментирует ИА «НСН» Евгений Аркуша

Эксперт отметил, что многие продавцы фиксируют снижение спроса, в некоторых регионах падение составило 70 процентов. Существующая система налогообложения приводит к убыточности переработки и оптовой торговли.

- Чтобы как-то компенсировать свои потери компании пытаются поддерживать цены на определенном уровне, чтобы зарабатывать хотя бы в розничном сегменте. Поэтому, может быть, будет небольшое снижение, как проявление конкурентной борьбы, но роста цен рыночных точно не будет, - говорит Акуша.

Тем временем цены на топливо в Москве не изменились: литр Аи-92 стоит около 42,91 рубля за литр, Аи-95 – 47,12 рублей за литр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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