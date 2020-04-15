В России цены на бензин начали снижаться

15 Апр 2020 2020-04-15T04:58:08+03:00

Топливо подешевело не во всех регионах страны

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За последние несколько недель в регионах России розничные цены на бензин на заправках начали снижаться.

Наиболее заметное снижение стоимости топлива наблюдается в Алтайском крае, республике Алтай. Там цены на бензин Аи-92 и Аи-95 снизились на 40-45 копеек.

В Красноярском крае заправить автомобиль можно на 13-25 копеек дешевле за литр, Кемеровской области - на 12-20 копеек, в республике Тыва - на 12-15 копеек.

Значительней всего бензин Аи-92 упал в цене в Хакасии - на 55 копеек. В целом по Уралу топливо подешевело до 15 копеек. В Якутии, где розничные цены на бензин являются самыми высокими, эта же марка сократила стоимость на 32 копейки - до 57,99 рублей за литр, в Аи-95 достиг в цене 59,09 рублей. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (филиал Минэнерго РФ) , пишет Интерфакс.

Также в Дагестане бензин подешевел на 34 копейки, в Ивановской области - на 5-13 копеек, в Тверской области - на 11-13 копеек, в Краснодарском крае - на 10-13 копеек, в Татарстане - на 6-18 копеек.

Таким образов в целом по стране средняя стоимость бензина Аи-92 за литр достигает около 43,04 рублей, а Аи-95 - 46,1 рублей за литр.

Связано ли уменьшение цен с ситуацией на мировом рынке нефти или с пандемией коронавируса на планете, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU