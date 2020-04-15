Коронавирус найден у главного конструктора корпорации, производящей космические корабли

15 Апр 2020 2020-04-15T13:40:38+03:00

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Генеральный конструктор корпорации, осуществляющей производство космических кораблей "Союз", заразился коронавирус, сообщил источник ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о заражении коронавирусом 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России. Об этом в своём Twitter сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Напомним, всего в России по состоянию на 15 апреля зарегистрировано 3 388 новых случаев заболевания коронавирусом, а количество заражённых достигло 24 490.

Из них в Москве - 14 776 человек. За последние сутки в столице выявлено 1 774 новых заразившихся COVID-19.

Последним регионом, где нет ни одного выявленного заражённого коронавирусом, остаётся Алтайский край.

ИСТОЧНИК KP.RU