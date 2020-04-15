Коронавирус найден у главного конструктора корпорации, производящей космические корабли
Генеральный конструктор корпорации, осуществляющей производство космических кораблей "Союз", заразился коронавирус, сообщил источник ТАСС.
Ранее сайт kp.ru сообщал о заражении коронавирусом 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России. Об этом в своём Twitter сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Напомним, всего в России по состоянию на 15 апреля зарегистрировано 3 388 новых случаев заболевания коронавирусом, а количество заражённых достигло 24 490.
Из них в Москве - 14 776 человек. За последние сутки в столице выявлено 1 774 новых заразившихся COVID-19.
Последним регионом, где нет ни одного выявленного заражённого коронавирусом, остаётся Алтайский край.
ИСТОЧНИК KP.RU